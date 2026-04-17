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管理錦囊／人資管理 聚焦人、事、時

經濟日報／ 鐘志明（國立高雄科技大學企管系兼任助理教授）

日前於碩士在職專班講授風險管理課程時，一位企業主開玩笑提問：「鐘老師，有一則網路笑話說，人才有用不好用，奴才好用沒有用。」我也笑著回覆他：「不論人才或奴才，都各有用途，有一句俗諺說『天生我材必有用』，就看你何時用、何處用以及怎麼用。」

於是我向學生們分享華泰銀行板橋分行經理洪瑞隆先生的「象棋管理學」，即不同的棋子有不同的功能，取其所長使其各司其職；不同的棋局則需要不同特性的棋子，排兵布陣以便贏得棋局。

在現代組織運作中，人力資源管理不僅是行政性的工作，更是影響企業競爭力的關鍵。如何有效運用人才、提升效率與效能，以應對環境的變化，是每個管理者必須面對的課題。其中「因人、因事、因時」三大重點，正是人力資源管理的重要原則。

首先是「因人」而異。每位員工都有不同的個性、能力與專長，人力資源管理的核心在於了解並尊重這些差異。管理者應透過觀察與溝通，發掘員工的優勢，並將其安排在最適合的職位上。

例如，在銀行業有些人擅長分析與規劃，適合策略性的後勤工作；有些人則善於溝通協調，則更適合於拓展業績的角色。當員工能在適合自己的位置上發揮所長，不僅能提升工作效率，也能增加工作滿意度與歸屬感。

其次是「因事」而異。組織的每一項任務都有不同的需求與目標，因此在人力配置上，必須依據工作性質來安排適合的人才。這不僅包含專業能力的考量，也涉及經驗、責任感與團隊合作能力。

例如，在需要高度績效壓力的業務拓展工作，應選擇思維活躍、勇於嘗試與挑戰的人才；而在需要精確與穩定的工作中，則應安排細心且有耐心的員工。透過「因事用人」，可以讓工作與人才形成最佳匹配，達到事半功倍的效果。

最後是「因時」而異。外在環境瞬息萬變，企業的發展階段與市場需求也不斷調整，因此人力資源管理也必須具備彈性與前瞻性。在不同時期，面對人才的需求也會有所不同，必須動態調整與時俱進。

例如，在新業務拓展初期，可能需要多功能、能身兼數職，以及抗壓性高的人才；而在業務成熟階段，則更需重視專業分工與制度化管理。

此外，面對科技進步與產業轉型，企業也須持續培訓員工，提升其適應新環境與創新的能力。唯有持續提升人力素質並掌握時機，適時調整人力策略，組織才能持續成長。

簡言之，一個企業人力資源管理的成功，取決於能否靈活運用「人、事、時」三大原則。透過了解個體差異、匹配工作需求，以及順應時代變化，企業才能發揮人力的最大價值，在競爭激烈的環境中立於不敗之地。新世代管理者，可參考洪經理的象棋管理哲學思維與作法，人有專才事有專人，相信必能運籌帷幄成就勝局。

管理的大智慧，往往來自於信手拈來的日常，只要能夠細心觀察、用心體會，並且耐心實踐，日積月累後必有所得。

銀行業 人力

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