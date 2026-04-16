快訊

台指期夜盤回檔震盪 多空交戰37,000點大關

嘉義82歲翁燒廢木釀悲劇 疑跌倒無力起身…遭烈火活活吞噬

明宜花防較大雨勢 周末全台有雨…這日又有一波新鋒面接近

聽新聞
0:00 / 0:00

健亞為經營權再發聲！三點聲明反駁強生 強調國發基金已支持易威合併

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健亞（4130）經營權爭奪戰倒數計時，隨著公司4月22日召開股東會，代表市場派的強生製藥發布新聞稿指出，強生做為單一最大股東，將與全體股東一起抵制健亞與易威換股合併案。對此健亞16日晚間發表三點聲明反駁強生說法，健亞並強調，國發基金已在董事會上表態支持健亞與易威合併。

健亞生技近期的經營權之爭，起因強生去年11月起透過集中市場取得健亞逾13.86%股權，健亞經營團隊為了反制強生「非合意收購」動作，今年3月12日宣布將與易威生醫透過換股合併，股份轉換完成後，健亞成為易威100%持股子公司，並終止上櫃及停止公開發行。這項合併案將在22日健亞股東會最後拍板。

隨著健亞股東會召開時間倒數計時，強生近日發布新聞稿指出，強生做為單一最大股東，將與全體股東一起抵制易威換股合併案。依據企業併購法第 18條之規定，若換股合併案未能達成健亞三分之二以上股份總數出席、且出席股東股份過半數同意，議案將無法通過。

強生宣稱，目前本身持股健亞高達27.05％，且接獲對易威與健亞換股合併案不滿的股東支持。強生強調，在加計已表態支持股東之股權後，股權總計已近四成，可望順利阻止此項不合理的換股合併案。

健亞16日晚間發布三點聲明反駁強生的說明。健亞表示，近期市場部分訊息，有特定股東對外宣稱其為公司第一大股東，並表示可透過不出席股東會以阻卻本案通過等情形，相關說法與法令及實際情況均有落差，特此說明如下：

一、健亞2026年股東常會（2026年4月22日）之出席及表決權基準，係以停止過戶日（2026年2月22日）股東名冊為準，依據相關公告資料，截至2026年2月22日，公司第一大股東仍為行政院國家發展基金管理會。國發基金長期擔任公司法人董事，並已在董事會上表達對本案之支持立場，對於公司發展方向及國際合作之信心，洵無疑義。

二、有關本次股份轉換案之出席及表決門檻，並非外界所述「三分之一股東不出席即導致流會」。依企業併購法相關規定，股東會決議應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意行之；如未達三分之二出席，亦得於有代表已發行股份總數過半數股東出席之情形下，經出席股東表決權三分之二以上同意決議通過。

三、健亞認為，市場討論應建立於完整資訊及正確法令理解之基礎，避免因片面訊息影響投資判斷及公司治理之正常運作。

國發基金

延伸閱讀

中工經營權之爭 白熱化

大和解…國票金改選戰提前休兵 公股8席民股7席

易威液態口服癲癇藥TLX-042向FDA提上市申請 搶攻美國4億美元市場

國票金改選不只是席次之爭：公股整併與專業治理的關鍵時刻

相關新聞

易威液態口服癲癇藥TLX-042向FDA提上市申請 搶攻美國4億美元市場

上櫃生技股易威（1799）16日公告，美國子公司Tulex Pharmaceuticals發展的液態口服癲癇藥物TLX-042已向美國食品藥物管理局（FDA）提出新藥查驗登記申請（NDA），未來將搶攻全美逾4.2億美元市場商機。

繼承「起家厝」卻找不到建物權狀 地政士一招讓他眼眶紅了

老房子只有土地權狀，沒有建物權狀怎麼辦？新北一位民眾繼承父親起家厝，就發生這種情況。一般人可能把地賣給他人，房子打掉重建，但這位民眾感恩爸爸對家庭的貢獻，立志要讓房屋完成保存登記，最後成功了…

全台最貴菜園再創天價 每坪980萬破北市信義區紀錄

今年雖吹起房市寒流，惟黃金地段土地市場仍蓬勃發展。住商機構觀察最新實價登錄揭露，過去有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，現況為停車場，去年耶誕節前夕以每坪單價近980萬元成交，為信義區有實價登錄以來，土地成交單價最高的一筆交易。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，該地緊鄰有全台「地王」之稱的「台北101」，自然價格鍍金。

泓德能源與東京瓦斯啟動合作 以340MW儲能規模共同推進日本布局

國際智慧能源領導品牌泓德能源日本市場布局持續深化，今日宣布與日本代表性綜合能源企業東京瓦斯展開多元合作。除了簽署青森縣兩座系統用儲能案場的最佳化運營服務契約外，雙方更就多項儲能案場簽訂長期合作協議（offtake），整體合作規模達約340MW。

烤出佳績！台中鍋烤節勇奪2026美國泰坦創新大獎金獎

「鍋烤之都在台中」獲國際肯定！台中市政府經濟發展局以鍋烤節為主軸，參加2026年國際泰坦創新大獎(TITAN Innovation Awards)，以「Forging a City’s Signature：The Fire & Steam Initiative for Taichung’s Hot Pot & BBQ Identity」為題勇奪金獎殊榮。

東森140億恩典大樓年底完工 「450台灣之眼」打造林口新地標

東森（2614）斥資逾140億元打造的「東森全球營運總部－恩典大樓（Grace Tower）」，預計於今年12月落成。東森首度對外公布整體規劃，其中最受矚目的亮點之一，是位於38樓的「450台灣之眼」觀景台。隨大樓主體工程近乎完成，從高樓層已可見俯瞰大台北的開闊視野，為北台灣地標發展再添話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。