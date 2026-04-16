健亞為經營權再發聲！三點聲明反駁強生 強調國發基金已支持易威合併

健亞（4130）經營權爭奪戰倒數計時，隨著公司4月22日召開股東會，代表市場派的強生製藥發布新聞稿指出，強生做為單一最大股東，將與全體股東一起抵制健亞與易威換股合併案。對此健亞16日晚間發表三點聲明反駁強生說法，健亞並強調，國發基金已在董事會上表態支持健亞與易威合併。

健亞生技近期的經營權之爭，起因強生去年11月起透過集中市場取得健亞逾13.86%股權，健亞經營團隊為了反制強生「非合意收購」動作，今年3月12日宣布將與易威生醫透過換股合併，股份轉換完成後，健亞成為易威100%持股子公司，並終止上櫃及停止公開發行。這項合併案將在22日健亞股東會最後拍板。

隨著健亞股東會召開時間倒數計時，強生近日發布新聞稿指出，強生做為單一最大股東，將與全體股東一起抵制易威換股合併案。依據企業併購法第 18條之規定，若換股合併案未能達成健亞三分之二以上股份總數出席、且出席股東股份過半數同意，議案將無法通過。

強生宣稱，目前本身持股健亞高達27.05％，且接獲對易威與健亞換股合併案不滿的股東支持。強生強調，在加計已表態支持股東之股權後，股權總計已近四成，可望順利阻止此項不合理的換股合併案。

健亞16日晚間發布三點聲明反駁強生的說明。健亞表示，近期市場部分訊息，有特定股東對外宣稱其為公司第一大股東，並表示可透過不出席股東會以阻卻本案通過等情形，相關說法與法令及實際情況均有落差，特此說明如下：

一、健亞2026年股東常會（2026年4月22日）之出席及表決權基準，係以停止過戶日（2026年2月22日）股東名冊為準，依據相關公告資料，截至2026年2月22日，公司第一大股東仍為行政院國家發展基金管理會。國發基金長期擔任公司法人董事，並已在董事會上表達對本案之支持立場，對於公司發展方向及國際合作之信心，洵無疑義。

二、有關本次股份轉換案之出席及表決門檻，並非外界所述「三分之一股東不出席即導致流會」。依企業併購法相關規定，股東會決議應有代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，並經出席股東表決權過半數之同意行之；如未達三分之二出席，亦得於有代表已發行股份總數過半數股東出席之情形下，經出席股東表決權三分之二以上同意決議通過。

三、健亞認為，市場討論應建立於完整資訊及正確法令理解之基礎，避免因片面訊息影響投資判斷及公司治理之正常運作。