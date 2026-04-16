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星宇航空機上備品表現亮眼 同步獲獎入圍三大國際評選

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
2025 Snoopy收心包入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，兼具娛樂與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。圖／星宇航空提供
2025 Snoopy收心包入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選，兼具娛樂與實用性，提升親子旅客的飛行體驗。圖／星宇航空提供

2026國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）於4月14至16日在德國漢堡展覽中心舉行，星宇航空旗下機上備品於多項國際評選中斬獲佳績，更首度摘下金獎殊榮，展現品牌在機上服務設計與乘客體驗上的持續耕耘與國際競爭力。

星宇航空表示，本次獲獎產品中，以豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包表現最為亮眼，榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit「TravelPlus評審團首選過夜包—金獎」及PAX Readership Awards「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙過夜包」。該款過夜包兼具設計美感與實用機能，為長程飛行的旅客帶來更舒適且質感的使用體驗，也反映星宇航空持續優化豪華經濟艙整體備品與睡眠體驗的用心。

此外，經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。該毛毯由牡蠣紗與環保寶特瓶回收紡製而成，具備優異的抑菌除臭與保暖效果，展現品牌對永續發展的承諾。

星宇航空頭等艙、商務艙及親子旅客服務在Onboard Hospitality Awards亦獲得正面肯定。頭等艙HUNTSMAN睡衣奪得「最佳機上居家服Highly Commended」；商務艙攜手日系品牌THREE打造的過夜包榮獲「最佳商務艙過夜包Highly Commended」；而2025 Snoopy收心包則入圍「最佳兒童旅客服務用品」最終決選。

星宇航空說明，TravelPlus Awards結合專業評審與常飛旅客實測評分，而PAX Readership Awards則由全球航空產業讀者票選產生，雙雙肯定也代表產品同時獲得專業與市場的高度共鳴。Onboard Hospitality Awards則是結合專業評審與讀者投票機制，長年被視為機上服務領域最具挑戰與指標性的國際評選之一。

星宇航空表示，機上備品不僅是飛行服務的重要一環，更體現品牌對於設計質感與細節體驗的重視。透過與國際品牌的跨界合作，從不同旅客需求出發，持續優化各艙等服務，讓飛行體驗更細緻且富有溫度。本次於三大國際評選中同步獲獎與入圍，橫跨不同艙等與旅客族群，全面展現星宇航空於設計創新與服務細節上的累積成果。

星宇航空機上備品表現亮眼　於國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）橫掃多項國際大獎。圖／星宇航空提供
星宇航空機上備品表現亮眼　於國際旅遊餐飲和機上服務用品博覽會（WTCE）橫掃多項國際大獎。圖／星宇航空提供

經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯亦在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。圖／星宇航空提供
經濟艙「環保牡蠣紗」毛毯亦在 PAX Readership Awards贏得「亞洲最佳經濟艙／豪華經濟艙寢具舒眠備品」獎項。圖／星宇航空提供

豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包一舉榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit和PAX Readership Awards兩項大獎。圖／星宇航空提供
豪華經濟艙SMILEY聯名過夜包一舉榮獲TravelPlus Judges Award Amenity Kit和PAX Readership Awards兩項大獎。圖／星宇航空提供

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