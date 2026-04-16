91APP延攬 前酷澎、亞馬遜開店台灣總經理陳思芬出任商務長

台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP*-KY（6741）宣布，正式延攬前酷澎台灣品類總經理、亞馬遜全球開店台灣總經理陳思芬出任商務長一職，負責協助零售、餐飲、廣告等大型客戶推進，借重陳思芬20多年深耕於電商與廣告領域的專業經驗、專精業務拓展與跨國服務等豐厚資歷，在91APP邁入下一個關鍵成長之際，能高度整合業務策略推動，加速市場擴張，應對日益龐大的市場需求，為公司注入成長動能，營運持續向上。

陳思芬為業內少數擁有國際級商務發展與高階管理背景，擅長快速布局新興市場與業務推動，具備大型電商營運、品牌戰略合作、數位廣告銷售、跨國市場擴張、大型團隊領導等專業歷練。

陳思芬曾任酷澎台灣品類總經理，在酷澎快速擴張市場時期，帶領團隊有效整合品牌戰略、品類成長與供應商夥伴關係，帶動毛利率大幅提升。任職亞馬遜全球開店台灣總經理時，協助台灣品牌成功以電商出海跨境銷售，促使台灣成為亞馬遜在亞洲地區成長最快的市場。陳思芬過去亦曾任Facebook大中華區中小企業總經理、小米國際部市場總監、Yahoo台灣電商行銷總監等職務。

91APP董事長何英圻表示，AI時代91APP正進入以GaaS（Growth-as-a-Service，成長即服務）為目標的成長階段。陳思芬的專業歷練，對品牌端需求的深刻理解，以及過往累積的業務拓展與跨國服務經驗，能協助大客戶聚焦AI時代的成長關鍵，加速91APP在零售、餐飲、廣告市場的整合性發展。陳思芬表示，AI時代的品牌經營變得更多元，也有更多成長機會，接下來會結合91APP的全通路解決方案，協助零售、餐飲、廣告的大型品牌客戶開創更多增長機會。此項任命將於5月起正式生效。