台芬造紙業淵源逾半世紀 木材加工纖維價值翻倍

木材做成衣服，樹幹提煉燃料，紙漿廠的煙囪捕捉二氧化碳再利用本週登場的「紙漿與未來」展（Pulp & Beyond），呈現的早已不是傳統造紙業的面貌。台灣造紙與製漿相關業者組團參訪，在森林裡看見的，是一條從紙到纖維、從廢料到能源的產業轉型路徑，開啟綠色商機。

展覽自14日至17日在赫爾辛基展覽暨會議中心（Messukeskus）舉行，吸引全球50個國家超過8000名業者參與，是北歐森林產業規模最大的年度盛事。台灣造紙工業同業公會理事長、中華紙漿董事長黃鯤雄領隊，中華製漿造紙技術協會理事長張清賀同行，率台灣造紙與製漿業者親赴現場。

台灣駐芬蘭代表林昶佐（Freddy Lim）在參與相關論壇時接待來訪代表團，全程以台語問候，讓遠道而來的團員倍感親切。他向中央社表示，台芬雙邊貿易去年達16億美元，是前年的三倍，傳產業者此行參訪，正是雙邊關係快速深化的縮影。代表處將持續扮演橋樑角色，推動台芬商業合作更上層樓。

黃鯤雄在接受中央社的訪問時說，芬蘭作為全球森林工業龍頭與台灣造紙業間的淵源早逾半個世紀，雙方在設備採購、技術交流與原料貿易上往來密切，從未間斷。他指出，芬蘭在過去十年悄悄走向一個過去大家都沒注意到的方向：以森林取代石油。參訪團也拜訪阿爾托大學（Aalto University）製漿造紙系，如今三分之一的課程已轉向紡織纖維，三分之一走向生質煉製，在傳統造紙技術之外，為五十年後的產業預留伏筆。

黃鯤雄說，芬蘭以森林為資產，把木材的價值往上疊加，從紙漿走向紡織纖維，再進入生質化學品，每一步都大幅拉高附加價值。芬蘭550萬人，擁有生生不息森林資源，人均GDP已超越台灣，靠的正是這套邏輯。傳統紙業看似在萎縮，但走向纖維、走向能源，資產的價值反而在擴張。

台灣帶來的，不只是學習的眼光，也有自己的籌碼。黃鯤雄強調，台灣在金屬、玻璃、紙類的回收再利用率是全球標竿，造紙業高度仰賴廢紙回收，循環經濟的執行力早已深入產業日常。同行業者也指出，台灣造紙技術在亞洲發展早、執行力強，是歐洲綠色解決方案進入亞洲市場的天然節點；引進歐洲技術後，有能力將這些經驗向越南、印度等新興市場擴散，在台灣能跑通的方案，在整個亞洲都適用。

中華製漿造紙技術協會理事長張清賀指出，本屆大會三大主軸，分別是AI導入造紙製程、循環經濟與淨零排放，以及木基新材料創新，恰好對應台灣業界最迫切的升級方向。「我們各廠在循環經濟基本上已做到近零排放，但怎麼讓它再上一層，完全沒有浪費，是我們來這裡學習的原因。」他說，這次著重與歐洲業者建立連結，特別是在全球供應鏈重組背景下，尋求新的合作機會。

本屆大會開幕典禮由芬蘭氣候暨環境部長穆塔拉（Sari Multala）主持，議題橫跨AI驅動製程效率、木漿製成紡織纖維與碳捕捉儲存，彰顯整個森林產業正在快速重新定位自身。

黃鯤雄說，美國對等關稅帶來的不確定感，讓台灣傳產業者重新掂量歐洲市場的分量。「做生意最怕不確定感，不管好還是壞，確定了你就敢往前走；最怕是好壞都不知道，就裹足不前。」而在不確定的時代，是深化台歐產業連結的時機。