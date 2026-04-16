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繼承「起家厝」卻找不到建物權狀 地政士一招讓他眼眶紅了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

老房子只有土地權狀，沒有建物權狀怎麼辦？新北一位民眾繼承父親起家厝，就發生這種情況。一般人可能把地賣給他人，房子打掉重建，但這位民眾感恩爸爸對家庭的貢獻，立志要讓房屋完成保存登記，最後成功了。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，這間房子屋齡已約60年，土地是祖先留下，房子則是民眾父親，當年花費一生積蓄所打造，但早期老人家不諳法律，沒有申請建物保存登記，所以只有土地權狀，沒有建物權狀。

後來爸爸往生了，民眾繼承爸爸的遺產後，遍尋不到建物權狀正本。由於是起家厝，又是父親省吃儉用辛苦打造，因此民眾找上鄭文在地政士事務所，希望能讓父親留下的房子，拿到建物權狀。

鄭文在表示，該房子是在建築管理前蓋好的房屋，早期沒有建築管理，依照土地登記規則第79條，只要能證明是實施建築管理前建造之建物，雖然沒有使用執照，依然可以申請建物第一次登記，合法取得建物所有權狀正本。

問題是民眾爸爸已往生，又如何證明是在實施建築管理前建造的房子？

鄭文在表示，實務上，只要拿父親戶籍設籍日期、房屋稅稅籍、或是門牌號碼初編、用水、用電等資料，證明是在實施建築管理之前就存在，就能申請核發建物權狀。

只是，事與願違，找了半天，他們發現上述資料，都是在建築管理實施以後才核發，無法使用。

不過，他們並未死心，靈機一動，向相關單位申請建管前的航照圖，再和現場比對，結果在早年航照圖上，出現了該間房屋，這成為房子是在建築管理實施前興建的最有利證據。

鄭文在表示，當然，航照圖的面積無法試算成房屋權狀的面積，只能證明該房屋的合法性，實際房屋面積，還是要由地政事務所來實際測量，繪製建物測量成果圖，再依照這張建物成果圖核發建物所有權狀正本。

但無論如何，當民眾終於可以把爸爸當年一磚一瓦辛苦蓋好的房屋，取得合法權狀，在拿到建物權狀那一刻，民眾內心激動，眼眶也紅了。

鄭文在表示，大繼承潮來臨，類似上述老房子未能申請保存登記，只有土地權狀，沒有建物權狀的情況不少，有些是蓋房屋時是建築管理前，蓋好房屋後是建築管理以後。碰到這種情況，利用航照圖即可解除無法辦理建物第一次登記的危機。

建物 新北

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