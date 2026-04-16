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全台最貴菜園再創天價 每坪980萬破北市信義區紀錄

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，去年耶誕節前夕以每坪單價近980萬元成交，為信義區有實價登錄以來土地成交單價最高的一筆交易。 資料來源／實價登錄、住商機構
有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，去年耶誕節前夕以每坪單價近980萬元成交，為信義區有實價登錄以來土地成交單價最高的一筆交易。 資料來源／實價登錄、住商機構

今年雖吹起房市寒流，惟黃金地段土地市場仍蓬勃發展。住商機構觀察最新實價登錄揭露，過去有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，現況為停車場，去年耶誕節前夕以每坪單價近980萬元成交，為信義區有實價登錄以來，土地成交單價最高的一筆交易。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，該地緊鄰有全台「地王」之稱的「台北101」，自然價格鍍金。

信義區信義段五小段39-7地號土地位處「世貿一館」對面，比鄰台北捷運台北101/世貿站的二號出口，過去周邊曾為菜園、某知名運動品牌球場，現況則是停車場的一部分，素有「最貴籃球場」、「最貴菜園」、「最貴停車場」等稱號。根據實價，該地僅約57.7坪，2025年12月24日以總價5億6,550萬元成交，換算每坪土地單價近980萬元，創信義區土地單價最高紀錄。

另觀察實價，該地周邊近期交易頻頻，如信義段五小段39-9地號於今年1月即出現2筆持分土地交易，土地坪數各約8.7、26坪，1月時同日分別以4,648.2萬元、1億3,901.6萬元成交，換算土地單價約534萬元，不過備註為「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易」。

值得一提的是，該土地會被稱為最貴菜園，主因是信義段五小段39-13等多筆地號，曾於2012年年底以單價近930萬元成交，為當時全台土地單價最高紀錄，該紀錄高懸多年，近年已有不少土地單價突破此高點，但該筆交易都是信義區有實價以來的最高成交單價，而如今又有39-7地號以每坪980萬元單價成交，再創信義區土地成交單價的新天花板。

住商不動產北市區協理錢思明認為，最貴菜園整體街廓占地超過2500坪，土地所有權相當複雜，又由於地處全台最精華地段，土地寸土寸金，更增添開發商整合難度，致使黃金地段土地僅能淪為菜園、球場與停車場等用途，惟歷經多年之後，近期有知名建商陸續將該街廓整合，無論未來是做為高級商辦或商業設施等用途，皆有望讓信義計畫區機能更顯精華。

賴志昶補充，此案由於位處蛋黃中的蛋黃，因此陸續多年交易，都能創下天價成交紀錄，也將為信義計畫區的土地產生「定錨」作用，惟近期房市受政策與大環境衝擊，土地交易市場略顯冷淡，大型財團仍願以大手筆進場，除了顯示無人能出其右的整合決心，亦印證不動產市場「地段為王」的硬道理。

台北101 台北 北市

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