東森140億恩典大樓年底完工 「450台灣之眼」打造林口新地標

東森（2614）斥資逾140億元打造的「東森全球營運總部－恩典大樓（Grace Tower）」，預計於今年12月落成。東森首度對外公布整體規劃，其中最受矚目的亮點之一，是位於38樓的「450台灣之眼」觀景台。隨大樓主體工程近乎完成，從高樓層已可見俯瞰大台北的開闊視野，為北台灣地標發展再添話題。

隨著東森恩典大樓主體輪廓逐漸成形，開車行經中山高林口交流道或五楊高架時，駕駛人可清楚看見這棟高聳、醒目的白色建築矗立林口台地。樓高199公尺，觀景台取名為「450台灣之眼」，並非指建築高度，而是所呈現的整體視野概念。由於林口本身約250公尺台地，加上建築高度，未來可望俯瞰台北盆地、淡水河口，甚至遠眺台灣海峽，形成少見的廣角景觀，也讓「450台灣之眼」成為北台灣備受關注的新地標話題。

市場觀察指出，相較台北101位於市中心、以建築高度作為地標象徵，恩典大樓則結合地勢與高樓視野，呈現不同的觀景條件。業界人士分析，若台北101代表的是城市高度，恩典大樓則更接近「觀看台灣的視野」，兩者在地標意義上呈現不同定位。

從區域位置條件來看，東森選擇林口設立全球營運總部，具備明確戰略考量。林口位處機場捷運A9站生活圈，可快速串聯台北市區與桃園國際機場，並鄰近國道交流道，兼具商務移動與區域連結優勢；相較台北市中心，亦擁有較完整的開發空間與規劃彈性，有利於大型複合場域發展。

隨著人口持續移入與生活機能逐步到位，林口近年已從新市鎮轉型為北台灣重要生活圈之一。市場認為，恩典大樓落成後，將進一步匯聚商務活動與觀光人流，帶動區域能見度與發展動能。

東森表示，恩典大樓除作為集團營運總部外，內部將整合觀景平台、餐飲空間、國際會議中心、健身設施及會員服務等多元功能，並規劃導入晶英酒店、晶華國際酒店集團旗下 Robin's 牛排、三燔本家、晶華軒等餐飲品牌，以及 UFC 健身、REGAL 美容與栢馥健康管理服務，結合高空視野與生活體驗，形成複合式場域。此外，園區後續也規劃於2027年啟用可容納3000人的展演廳，進一步擴大商務、藝文與大型活動量能；相關細節將隨開幕時程逐步對外公布。