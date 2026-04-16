健康台灣政策論壇 聚焦新藥可近性與健保永續發展

台灣新藥可近性仍有明顯落差。台灣醫藥品法規學會與台灣癌症基金會近日舉辦論壇並發布報告指出，台灣對創新藥投資不足，健保資源配置偏向既有藥品，導致新藥納入給付速度與比例落後國際，恐影響病人取得新療法的機會，也削弱生醫產業競爭力。專家與政府、醫界、產業代表一致認為，必須加速制度改革，才能提升新藥可近性並落實「健康台灣」目標。

論壇上，發布由PwC Taiwan與台灣醫藥品法規學會共同完成的報告，從國際比較切入，分析台灣新藥准入現況與政策挑戰。報告顯示，美國、德國、日本等先進國家，專利期內新藥支出占比普遍達六至八成，但台灣在健保前二十大給付藥品中，新藥占比僅約四成，顯示仍有提升空間。

學會理事長康照洲指出，台灣醫療水準雖高，但若缺乏創新藥支撐，治療效果將受限，尤其在政府設定癌症死亡率降低三分之一的目標下，更凸顯新藥的重要性。他直言，目前健保藥費結構偏重舊藥，加上全球藥價與供應鏈重整，若不及早調整政策，將進一步壓縮病人取得新療法的機會。對此，他提出四大方向，包括優化預算結構、改革核價與支付制度、強化審查效率，以及建立國家級新藥指標，確保新藥能及時引進。

行政院政務委員陳時中表示，政府已確立新藥政策方向，將參考C型肝炎新藥的成功經驗，在兼顧安全與療效下，加速新藥導入。他指出，政府持續投入疾病篩檢與醫療資源，短期內雖會推升藥費，但長期有助於提升國民健康與財務永續。同時，自2025年起推動「個別醫院總額」制度，並透過人體生物資料庫與長照3.0體系，串聯預防、治療與照護，打造完整健康體系。

從病人角度出發，台灣癌症基金會執行長張文震表示，近年包括「百億癌症新藥基金」等政策已有進展，但仍應加速導入風險分擔與成果導向支付機制，讓具療效的新藥更快納入健保。他也建議善用真實世界數據（RWD），對療效顯著的藥品加速擴大使用，對效果有限者則建立退場機制，以提升資源配置效率。

立法委員王正旭則認為，面對癌症與重大疾病需求增加，台灣需要更前瞻的法規與預算思維，透過立法與行政部門持續對話，強化新藥審查與給付制度，讓創新藥能穩定進入醫療體系。

在政策面，衛生福利部中央健康保險署署長陳亮妤指出，健保藥費已從2009年的1,301億點成長至2025年的2,677億點，面臨高齡化帶來的財務壓力。政府已編列新醫療科技預算，2026年達104.38億元，並推動醫療科技評估制度強化，預計成立行政法人化的國家醫療科技評估中心，以提升審查與決策效率。

臨床端則點出更具體的落差。楊志新以肺癌為例指出，目前健保給付仍存在多項缺口，包括早期治療缺乏標靶與免疫療法、多項基因突變藥物未納入給付，或僅限後線使用等，顯示新藥納入速度仍有待提升。他強調，新藥支出應視為國家競爭力的長期投資。

陳芳銘也以乳癌治療經驗指出，標靶藥物是降低死亡率關鍵，建議政策應全面接軌國際治療指引，並建立彈性財務機制與動態管理制度，確保患者能穩定取得藥物。

學界方面，歐凰姿分析指出，台灣新藥上市時間與國際差距不大，但納入健保給付的等待時間較長，特別是在癌症與罕病藥物上更為明顯，顯示制度仍有優化空間，應透過科學化審查與資訊透明提升決策效率。

論壇座談中，多位專家進一步呼籲建立新藥政策KPI，包括新藥核准至給付的時間差、給付覆蓋率、新藥支出占比及病人健康結果等，並建議新藥預算每年成長至少3%至5%。同時，也有調查顯示，高達七成癌症病友願意部分負擔藥費，以換取更早使用新藥的機會，但制度設計仍需兼顧弱勢族群保障。

與會專家一致認為，新藥可近性已不只是單一醫療問題，而是牽動國民健康、健保永續與產業競爭力的關鍵。唯有加快制度改革、強化資源配置與建立長期監測機制，才能讓台灣在全球醫療競爭中維持優勢，並讓病人及時獲得最適切的治療。