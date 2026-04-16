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三重左岸要飛了 第二行政中心將啟用、寶石千坪大案5月登場

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
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新北第二行政中心力拚今年9月取得使用執照，周邊三重左岸生活圈房市受關注，其中寶石建設機構預計今年5月中下旬開賣的「寶石敦岳」，擁有1500坪基地規模與城市水岸景觀，市場預估8字頭，為北台灣520檔期觀察重點。

寶石敦岳專案經理林君澤指出，政經資源挹注下，三重左岸房價近年展現補漲力道，591新建案統計內政部實價登錄資料，左岸2025年預售成交均價已攀升至每坪77.5萬元，最高紀錄站上9字頭。

新北第二行政中心將打造地上26層現代化黃金級綠建築，完工後將以城市大公園概念佇立於左岸，未來預計有警察局、衛生局、交通局、勞工局、消防局EOC等七大局處進駐，預計將有3,000名市政精英人口移入。

林君澤表示，未來透過捷運串聯，新北第二行政中心將與板橋新板特區、新莊副都心，建構起新北市三大軸心，能在新北市精華區第一環同時具備完整機能及建設前景，加上先嗇宮站一站抵機捷三重站、二站直達台北車站，透過台64線快速道路與國道一號，可迅聯各大精華區。

除了市政紅利外，左岸也具有大規模都市更新潛力以及綿密的交通網絡，近年已有群光電子、全球人壽、玉山集團等大型企業進駐，和周邊產業園區形成的連動效應。

對比新北市首環蛋黃區，包含板橋、三重右岸、雙和等蛋黃區紛紛跨越百萬大關，但左岸額外擁有市政利多支撐，國際級的街廓，與第一環房價仍有落差，區域前景看俏吸引不少三重、新莊企業主目光。

林君澤表示，寶石建設機構在三重、新莊、蘆洲具有高知名度，寶石建設上一個擁有逾1,500坪開發規模的為大坪數地標「君品苑」，睽違10年再次以約1,514坪大基地規模推出地上21層「寶石敦岳」。

個案訴求寶石品牌、捷運、市政、公園、水岸景觀於一身地王代表作。基地近第二行政中心，距捷運先嗇宮捷運站約450米，一層僅有3-4戶，搭配雙電梯的黃金比例梯戶比，坪數38~55坪、3至4房格局。

林君澤表示，近期市場雖受全球通膨、中東地緣政治動盪、政策面等外部壓力影響，房市已回歸剛性需求，不過央行對自住客群釋出善意，面對通膨稀釋現金購買力，自住客應鎖定具備建設紅利的生活圈，並回歸關注產品本身的建築。

央行 台北車站 板橋 三重

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