快訊

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

聽新聞
0:00 / 0:00

台北市房市買氣還是冷！1月交易量挫近2成 這區交易額慘崩7成

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北房市示意圖。報系資料照
台北房市示意圖。報系資料照

北市地政局今公布最新一期實價登錄量價動態，今年1月實價登錄交易件數406件，較114年12月減幅18.64%；交易總額110.18億元，較前月減幅25.46%；住宅價格指數125.97，較前月上升0.10 %。交易總額減幅最大為中正區，較前月減少71.52%。

地政局指出，最近一期115年1月實價登錄，全市交易量共406件，較前月499件減少93件，減幅18.64%，較前一年同期338件，增幅20.12%；交易總額為110.18億元，較前月147.82億元減少37.64億元，減幅25.46%，較前一年同期95.73億元，增幅15.09%。

另外，各行政區1月交易量，3區增加、9區減少，增幅最大為大同區，較前月增加92.31%；減幅最大為中正區，較前月減少55.17%。

地政局表示，各行政區交易總額依序由大安區16.51億元、內湖區15.04億元及松山區14.49億元位居前3名；總額最少為南港區，僅3.18億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約4.19倍。交易總額增幅最大為大同區，較前月增加54.57%；減幅最大為中正區，較前月減少71.52%。

至於住宅價格指數分析，115年1月全市住宅價格指數125.97，較前月125.85上升0.10%，較前一年同期130.21下跌3.26%。大樓住宅價格指數137.39，較前月137.15上升0.17%；公寓住宅價格指數110.21，較前月110.33下跌0.11%；小宅住宅價格指數125.65，較前月125.50上升0.12%。

地政局指出，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除全市、大樓及小宅的月線上漲外，其餘皆下跌。

台北市115年1月住宅價量動態。圖／北市地政局提供
台北市115年1月住宅價量動態。圖／北市地政局提供

台北市115年1月住宅價量。圖／北市地政局提供
台北市115年1月住宅價量。圖／北市地政局提供

實價登錄 北市

延伸閱讀

3月總稅收年增28% 證交稅翻倍實徵535億元創新高

新北市三大預售案不畏景氣強勢挺進 打房後成交仍破110萬元

內地客大手筆掃港樓 首季54億美元增92% 件數、金額雙創高

台中「票房毒藥」換了！這種房子乏人問津、去年占比僅3%

相關新聞

全家開放4400店當AI試驗場！每案最高20萬補助拚零售創新落地

AI應用加速落地，零售產業迎來轉型關鍵期。全家（5903）16日宣布即日起啟動2026年《AI永續創新大賞》提案競賽。全家已是第4年舉辦，今年正式從永續主題擴大升級為「AI × 永續」雙軸徵件，並開放全台4,400家店舖據點作為創新驗證場域，邀集企業、新創與法人夥伴，將創新解方導入真實營運場景測試，推動可落地、可擴大的零售解決方案。

扛台泥10年 74歲張安平累了！和信辜家接班難產…去年密會中信辜仲諒談交棒 保住體面

今年4月，一個大消息讓台泥這家被譽為台股「天字第一號」的百年老店震驚市場。中信金大股東辜仲諒正式公告，他將斥資逾百億元取得台泥5.26％股權，成為台泥第一大股東，並表態有意參與董事席次。

三重左岸要飛了 第二行政中心將啟用、寶石千坪大案5月登場

新北第二行政中心力拚今年9月取得使用執照，周邊三重左岸生活圈房市受關注，其中寶石建設機構預計今年5月中下旬開賣的「寶石敦岳」，擁有1500坪基地規模與城市水岸景觀，市場預估8字頭，為北台灣520檔期觀察重點。

台北市房市買氣還是冷！1月交易量挫近2成 這區交易額慘崩7成

台北市地政局今公布最新一期實價登錄量價動態，今年1月實價登錄交易件數406件，較114年12月減幅18.64%；交易總額110.18億元，較前月減幅25.46%；住宅價格指數125.97，較前月上升0.10 %。交易總額減幅最大為中正區，較前月減少71.52%。

信義區「最貴菜園」再創天價 每坪980萬刷破紀錄

房市吹寒流，但黃金地段土地市場仍搶手。最新實價揭露，先前有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，現況為停車場，去年聖誕節前夕以每坪單價近980萬元成交，為信義區有實價登錄以來，土地成交單價最高的一筆交易。

「最貴菜園」再創天價 每坪980萬破信義區紀錄

今年雖吹起房市寒流，惟黃金地段土地市場仍蓬勃發展。住商機構觀察最新實價登錄揭露，過去有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，現況為停車場，去年聖誕節前夕以每坪單價近980萬元成交，為信義區有實價登錄以來，土地成交單價最高的一筆交易。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，該地緊鄰有全台「地王」之稱的「台北101」，自然價格鍍金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。