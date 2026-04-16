台北市房市買氣還是冷！1月交易量挫近2成 這區交易額慘崩7成

今年雖吹起房市寒流，惟黃金地段土地市場仍蓬勃發展。住商機構觀察最新實價登錄揭露，過去有「最貴菜園」之稱的北市信義區信義段五小段39-7地號土地，現況為停車場，去年聖誕節前夕以每坪單價近980萬元成交，為信義區有實價登錄以來，土地成交單價最高的一筆交易。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶認為，該地緊鄰有全台「地王」之稱的「台北101」，自然價格鍍金。

2026-04-16 10:48