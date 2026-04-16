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台北市房市買氣還是冷！1月交易量挫近2成 這區交易額慘崩7成
台北市地政局今公布最新一期實價登錄量價動態，今年1月實價登錄交易件數406件，較114年12月減幅18.64%；交易總額110.18億元，較前月減幅25.46%；住宅價格指數125.97，較前月上升0.10 %。交易總額減幅最大為中正區，較前月減少71.52%。
地政局指出，最近一期115年1月實價登錄，全市交易量共406件，較前月499件減少93件，減幅18.64%，較前一年同期338件，增幅20.12%；交易總額為110.18億元，較前月147.82億元減少37.64億元，減幅25.46%，較前一年同期95.73億元，增幅15.09%。
另外，各行政區1月交易量，3區增加、9區減少，增幅最大為大同區，較前月增加92.31%；減幅最大為中正區，較前月減少55.17%。
地政局表示，各行政區交易總額依序由大安區16.51億元、內湖區15.04億元及松山區14.49億元位居前3名；總額最少為南港區，僅3.18億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約4.19倍。交易總額增幅最大為大同區，較前月增加54.57%；減幅最大為中正區，較前月減少71.52%。
至於住宅價格指數分析，115年1月全市住宅價格指數125.97，較前月125.85上升0.10%，較前一年同期130.21下跌3.26%。大樓住宅價格指數137.39，較前月137.15上升0.17%；公寓住宅價格指數110.21，較前月110.33下跌0.11%；小宅住宅價格指數125.65，較前月125.50上升0.12%。
地政局指出，觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除全市、大樓及小宅的月線上漲外，其餘皆下跌。
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