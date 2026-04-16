看好三重左岸補漲紅利！寶石建設睽違10年推千坪新案 每坪8字頭

「新北第二行政中心」力拚今年9月取得使照，市政中心紅利轉移與產業聚落成形，三重左岸生活圈成為北台灣房市一級戰區，三重在地建商寶石建設機構趁勢推出第三期個案「寶石敦岳」，預計5月正式公開，全案基地面積達1,500坪，總銷60億元，預計明年第1季交屋。據了解，該案預估開價8字頭。

據實價登錄統計，三重右岸最高單價已經破110萬元，三重左岸則是最高9字頭，而未來三重左岸隨著新北第二行政園區完工後，將帶來龐大的人口紅利，相較新北一環的三重右岸、雙和水岸等推案成交紀錄仍有補漲空間。

寶石敦岳專案經理林君澤分析，左岸翻身除了市政紅利外，關鍵在於擁有大規模都市更新潛力以及綿密的交通網絡，近年亦有群光電子、全球人壽、玉山集團等大型企業進駐，加上周邊產業園區形成的連動效應。對比新北市首環蛋黃區而言，包含板橋、三重右岸、雙和等蛋黃區紛紛跨越百萬大關，但左岸額外擁有市政利多支撐，國際級的街廓，與第一環房價仍有落差，區域前景看俏吸引不少三重、新莊企業主目光。

觀察三重左岸重劃區開發歷程，隨著政經資源挹注，左岸房價近年展現補漲力道，591新建案統計內政部實價登錄資料，左岸2025年預售成交均價已攀升至每坪77.54萬元，預售最高紀錄站上9字頭。

此外，「新北第二行政中心」將打造地上26層現代化黃金級綠建築，完工後將以「城市大公園」概念佇立於左岸，未來透過捷運串聯，將與板橋新板特區、新莊副都心，建構起新北市「三大軸心」，能在新北市精華區第一環同時具備完整機能及建設前景，加上先嗇宮站一站抵機捷三重站、二站直達台北車站，透過台64線快速道路與國道一號，可迅聯各大精華區。

寶石建設機構深耕三重40年，睽違10年再次以約1,514坪稀缺大基地規模推出地上21層「寶石敦岳」，全案將緊接著第二行政中心落成，其基地位於先嗇宮捷運站約450米之重新路五段，並針對優質自住客層打造低密度規劃，一層僅有3-4戶，搭配雙電梯的黃金比例梯戶比，坪數38~55坪、3至4房格局。

整體規劃上，「寶石敦岳」除強調居住機能外，也相當重視社區與環境營造，包括全齡化多元公共設施、大面積綠化植栽覆蓋，以及面積約500坪的階梯式花園廣場。

建材配備方面，導入多項國際品牌設備，並搭配日系中空樓板、法國隔音墊與大信防水10年保固，從建築結構到日常使用層面，全面導入高規格配置。

寶石敦岳專案經理林君澤表示，近期市場雖受全球通膨、中東地緣政治動盪、政策面等外部壓力影響，房市已回歸剛性需求，不過央行對自住客群釋出善意，面對通膨稀釋現金購買力，自住客應鎖定具備「建設紅利」的生活圈，並回歸關注產品本身的建築實力。