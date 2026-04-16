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一表看新北市預售單價前五名 專家四個字解讀

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

住展雜誌彙整新北市最高單價前5住宅預售案，分別為「三輝白昀」、「遠揚之森A+」、「漢皇方圓」、「勝輝一邸」、「潤泰CITY PARK」，其中「三輝白昀」單價125萬，創下全新北市新高，「漢皇方圓」、「潤泰CITY PARK」各創中和區、三重區區域新高。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，2024年新北市單價超過90萬元的占比為2.6%，但2025年迄今為12%，顯示當前建商針對優質地帶推案，縱然價格高，仍能吸引高端客群買單，市場可說「強者恆強」。

陳炳辰表示，「三輝白昀」、「勝輝一邸」位於新板特區，遠揚之森在亞東醫院站旁，「漢皇方圓」與「潤泰CITY PARK」則具有四號公園綠地、捷運三重站點優勢，顯示地段不敗。

值得注意的是，「遠揚之森A+」、「漢皇方圓」、「潤泰CITY PARK」均是在2024年9月央行第七波打房政策、房貸嚴格控管兩大利空烏雲壟罩後才公開，依舊有高單價交易表現。

尤其是「潤泰CITY PARK」在總價上甚至賣到逾1.1億元，高單價與高總價狀態在房市寒流中罕見，建商與買盤顯然皆深具信心，不懼景氣。

除了前述的區域機能條件外，「遠揚之森A+」的系列案口碑，「漢皇方圓」的小宅特性，和「潤泰CITY PARK」的建商品牌均是賣點，成為逆勢亮點的關鍵。

新北市預售單價TOP5表／住展雜誌提供
新北市預售單價TOP5表／住展雜誌提供

央行 新北 打房 預售屋 預售

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