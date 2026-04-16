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全家開放4400店當AI試驗場！每案最高20萬補助拚零售創新落地

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家啟動「AI永續創新大賞」，開放4400店成零售AI實驗場，最高提供20萬元測試資源，加速零售創新落地。全家/提供
全家啟動「AI永續創新大賞」，開放4400店成零售AI實驗場，最高提供20萬元測試資源，加速零售創新落地。全家/提供

AI應用加速落地，零售產業迎來轉型關鍵期。全家（5903）16日宣布即日起啟動2026年《AI永續創新大賞》提案競賽。全家已是第4年舉辦，今年正式從永續主題擴大升級為「AI × 永續」雙軸徵件，並開放全台4,400家店舖據點作為創新驗證場域，邀集企業、新創與法人夥伴，將創新解方導入真實營運場景測試，推動可落地、可擴大的零售解決方案。

相較於以獎金為導向的競賽，計畫強調「進入場域、實際測試」，入選團隊將有機會進入店舖據點測試，從1至3家店舖展開驗證，並依成果評估是否擴大導入；同時亦提供每案約10至20萬元測試資源，協助創新方案在真實消費場景中落地，進一步發展為可規模化的商業模式。

自2023年推動「全家永續創新大賞」以來，已促成多項參賽方案在便利商店場景中落地之實際案例。以「咖啡渣再利用計畫」為例，攜手馳綠國際、連橫生技，將廢棄咖啡渣轉化為機能纖維、除臭襪及貓砂等商品，並導入「全家」線上平台銷售，接觸逾百萬人次。

在減塑減廢方面，亦與FNG世代設計及設計研究院合作首創「巧食袋」，以便利商店熟食區之茶葉蛋、夯番薯等高頻消費情境為切入，導入可重複使用之食品級矽膠食物袋，並透過店舖測試驗證消費者使用行為與接受度。透過上述實測與商品化機制，全家已建立從提案徵選、場域驗證到商業導入的落地模式，將創新概念轉化為具市場規模化潛力的商品與服務。

全家策略規劃部部長李釧如指出，便利商店具備高頻消費與多元服務情境，是驗證創新解方的最佳場域。面對零售現場缺工、能源效率與服務升級等挑戰，生成式AI、AI Agent等新興技術，正加速應用於顧客互動、流程優化與營運決策，AI正成為推動營運轉型的關鍵工具。本屆徵件亦將加速AI解方在實體通路的應用。入選團隊將從1至3家店舖展開測試，並依成果評估是否擴大至更多據點，讓創新方案從概念走向可規模化的商業模式。

本屆徵件聚焦零售營運中的關鍵需求，提出四大應用方向，包括AI提升顧客購物體驗（如快速結帳、智慧推薦）、店員節力與營運效率優化、節能與能源管理解決方案，以及ESG循環經濟與社會創新服務。本次徵件採開放式設計，提案只要符合AI或永續任一主題，即可申請參與，同時亦開放其他具商業化潛力的創新方案，鼓勵跨域合作激發更多應用可能。

入選團隊除可取得測試場域，亦將獲得跨部門協作與實務回饋，並搭配每案約10至20萬元測試資源，加速方案在實際營運環境中的驗證與優化。

2026《全家AI永續創新大賞》即日起開放報名，至5月24日截止，邀請具備技術實力與落地經驗的企業、新創團隊及法人組織踴躍參與，共同在真實場域中驗證創新、放大影響力。

全家

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