新北市三大預售案不畏景氣強勢挺進 打房後成交仍破110萬元

住展雜誌彙整新北市歷年最高單價前5強住宅預售案，單價在114.6萬元至125.1萬元，依序分別為「三輝白昀」、「遠揚之森A+」、「漢皇方圓」、「勝輝一邸」、「潤泰CITY PARK」，其中「三輝白昀」創下全新北市新高，而「漢皇方圓」、「潤泰CITY PARK」各創中和區、三重區區域新高。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，「三輝白昀」、「遠揚之森A+」、「勝輝一邸」都位於蛋黃行政區板橋區，「三輝白昀」、「勝輝一邸」更處新板特區一帶，精華中的精華，身價自然不凡。而中和區「漢皇方圓」與三重區「潤泰CITY PARK」則有四號公園綠地、捷運三重站點優勢，地段不敗可見一斑。

值得注意的是，「遠揚之森A+」、「漢皇方圓」、「潤泰CITY PARK」均是在2024年9月央行第七波打房政策、房貸嚴格控管兩大利空烏雲壟罩後才公開案，依舊有高單價交易表現。尤其是「潤泰CITY PARK」在總價上甚至賣到逾1.1億元，高單價與高總價狀態在房市寒流中罕見，建商與買盤兩造顯然皆深具信心，不懼景氣。

除了前述的區域機能條件外，「遠揚之森A+」的系列案口碑，「漢皇方圓」的小宅特性，和「潤泰CITY PARK」的建商品牌均是賣點，成為在逆勢中成就亮點的關鍵。

從2025年迄今，新北市單價超過90萬元的占比為12%，但在2024年則僅為2.6%，相當戲劇性的成長，當前建商與買方針對優質地帶推案與購屋，縱然價格高，卻能降低房市前景不明的風險，貸款條件上也有空間，在交易量趨弱又集中核心區交易演變為此態勢，亦讓整體房價呈現居高不下，若還有更多在規劃、品牌上的加分項目，強勢物件強者恆強。

陳炳辰表示，接下來在板橋區、永和區、新店區還有新案接力百萬宅，具備區域、品牌、小宅、景觀等重點，可望延續個案表現佳績。而雖然新興區域房價偏低，眼下房市危機未除，高度曝險的未來難以吸引買氣，相對之下核心區的穩定性，屢屢展現的價量恆溫，皆讓開價與成交價維持高調之姿。