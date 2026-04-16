高雄3大地標接連退場！還沒轉型周邊房價先漲1成

時代的眼淚又一樁！繼高雄國賓飯店與大統百貨五福店接連退場，位於愛河特區、營運約30年的家樂福愛河店，近期也公告因租約到期，將於4月底結束營業，陪伴在地民眾多年的老地標將正式退場，徒剩回憶，未來將轉型為景觀住宅大樓。

根據台灣房屋集團統計，家樂福愛河店與已啟動拆除重建的高雄國賓飯店，兩大地標周邊近三年房價均落在2字頭，且呈小幅上揚走勢，其中以國賓飯店周邊房價漲勢較明顯，漲幅約1成。

台灣房屋高雄三多捷運加盟店店長吳泓億表示，家樂福愛河店因鄰近愛河、停車方便，長年是在地民眾購物休閒的熱門去處，如今確定歇業，也讓許多在地民眾惋惜。事實上，該標的早在2021年，就由台中豐邑機構以約總價42億元、每坪單價約119萬元取得，當時即引發市場高度關注。建商曾表示，將待家樂福租約到期後再行規劃開發，如今租期屆滿，未來商場也將拆除轉型為景觀住宅大樓。

吳泓億表示，已規劃改建的國賓飯店及家樂福愛河店，皆位處愛河特區，坐擁愛河水岸景觀優勢，有助支撐沿線住宅價格具備較佳抗跌性。以周邊預售案，包括「京梧桐」、「立信立天下」等景觀豪宅，最高成交單價已有6字頭水準。由於兩大地標皆屬黃金角地，地價取得成本高，加上既有建物拆除及後續營建開發成本，整體開發門檻應高於一般素地，推估未來新案開價上看6至7字頭起跳。

除了確定改建大樓的國賓飯店及家樂福愛河店，營運超過半世紀的大統百貨五福店，也因土地租約期滿不續約，依照租賃合約規定須拆屋還地，已於今年2月底正式熄燈，3月啟動拆除工程將還原為平面土地，該標的未來發展尚待規劃中，同步觀察大統商圈周邊近三年房價表現，同樣有逾1成漲幅，每坪均價來到27.8萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2025年房市雖表現收斂，但優質區段仍展現其抗跌優勢。以三大地標皆位於精華市區，屬早期發展成熟地段，周邊產品以中古住宅為市場主力，其中，大統百貨商圈為高雄商業核心之一，具備便利交通、完善生活機能與豐沛商業機能優勢，近年區段陸續有少量新案推出，多以2至3房小宅為主力產品，吸引首購族與置產族群進場，其中包括像新成屋「民生臻愛」，2025年成交單價創下4字頭社區新高，受高價新屋影響，也進一步支撐區段房價水位。

李家妮指出，近年在亞灣區計畫帶動下，南高雄發展動能明顯回溫。不過，隨著市中心素地日益稀缺，推升老建物整合趨勢持續升溫，尤其這類具備區位優勢的老地標，不僅擁有成熟機能與完整生活圈，兼具危老重建紅利，相對成為開發商積極關注的整合標的。

老字號地標轉型不僅象徵市容更新，商圈迎來新契機，也成為發展紅利之一，除了國賓飯店及家樂福愛河店，最令人惋惜的，莫過於承載高雄人集體回憶的大統百貨，由於該標的歷史地位及地段價值，未來原址如何發展也更加備受市場矚目。