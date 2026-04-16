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中工經營權之爭 白熱化

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

中工（2515）經營權之爭，決戰董事改選。商業法院昨（15）日裁定，命令中工將寶佳陣營旗下堡新投資及大華建設、佳峻投資提名的中工董事及獨董候選人，全數列入股東常會選舉名單。

中工將於今年5月21日舉行股東會改選四名董事及三名獨董，其中，寶佳陣營近期爭奪經營權動作頻頻，旗下「堡新投資及大華建設」、「佳峻投資」各提出一份中工董事候選人名單；但中工董事會本月10日以「合併計算、超額提名」為由刪除股東的提名。堡新等股東迅速向商業法院聲請「定暫時狀態處分」。

商業法院昨裁准堡新、大華和佳峻聲請。知悉商業法院判決後，寶佳陣營相關提名股東昨日立即向台北地方法院提供擔保並聲請強制執行，也預告中工股東會將掀起一場股權對決之戰。對此，中工表示，尊重商業法院假處分裁定。

堡新、大華及佳峻昨天也向中工所有股東喊話，在今年股東會支持依法恢復的董事候選人名單，推動公司治理正常化，翻轉中工長期失衡的經營體制；承諾以最負責任的態度回應股東期待，絕不辜負股東託付。

同時，呼籲金融監理機關、經濟部商業發展署、投保中心，持續關注並強化監督中工後續股東會召集與執行程序。

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