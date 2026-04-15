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連續13年送暖！台中長榮母親節蛋糕買一捐一傳愛啟動

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
紅心芭樂鳳梨冰淇淋蛋糕，口味層次豐富，讓每一口都充滿驚喜。業者提供
紅心芭樂鳳梨冰淇淋蛋糕，口味層次豐富，讓每一口都充滿驚喜。業者提供

母親節將至，台中長榮桂冠酒店持續傳遞溫暖，宣布第13屆「愛的蛋糕傳送計畫─買一捐一活動」正式啟動。即日起至5月2日前，凡預購任一顆母親節蛋糕，長榮就同步捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，活動限量100顆。

台中長榮桂冠酒店誠摯邀請大家在感謝自己母親的同時，也為另一位陌生卻偉大的媽媽送上溫暖。母親節蛋糕共計四款，售價900元起，4月30日前預購享88折優惠。

台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，長榮愛的蛋糕傳送計畫已連續舉辦13年，過去12年共送出1,496顆蛋糕，為許多弱勢家庭帶來節日的甜蜜與溫暖，從最初許多家庭完全沒品嚐過蛋糕，如今這份甜蜜已成為他們每年的期待，就算是在南投偏鄉的弱勢家庭，酒店團隊仍堅持開車親送，只為讓愛不因距離而中斷。

活動多年來獲得顧客熱烈響應，除了有熟客每年固定響應，也有不少客人請酒店直接將預購的蛋糕代為捐贈出去，讓愛加倍感動。

今年，台中長榮桂冠酒店共推出4款母親節主題蛋糕，除了保留經典款「鮮奶油芒果蛋糕」外，還有3款全新口味，主廚首推創新款「香芋布丁蛋糕」，以北海道生乳捲蛋糕做隔層，分別夾入口感柔順濃郁的芋泥、Q彈可口的布丁，最上層放上特製的香草奶凍，蛋糕外層像蒙布朗一樣擠上細緻的芋泥條，堪稱是婆媽族的首選。

「莓香荔枝茉莉花蛋糕」入口即可感受到茉莉花香充滿口腔，緊接著微酸的莓果庫利及口感滑順的荔枝奶霜融化交融，搭配酥波羅帶來的口感與香氣，讓人一口接一口。

喜愛冰淇淋的則可以選購「紅心芭樂鳳梨冰淇淋蛋糕」，主廚特製的紅心芭樂冰淇淋，內層釀入鳳梨冰淇淋，清爽香甜的口感中帶著水果淡淡的香氣，咀嚼時能嚐到微微胡椒的辣與鳳梨的香甜結合，讓每一口都充滿驚喜。

台中長榮桂冠酒店推出莓香荔枝茉莉花蛋糕，口味清新滑順。業者提供
台中長榮桂冠酒店推出莓香荔枝茉莉花蛋糕，口味清新滑順。業者提供

台中長榮桂冠酒店每年都會開車親送母親節蛋糕到南投竹山玫瑰啟能中心給孩子們。業者提供
台中長榮桂冠酒店每年都會開車親送母親節蛋糕到南投竹山玫瑰啟能中心給孩子們。業者提供

台中長榮桂冠酒店愛的蛋糕，送給台中立達啟能中心的弱勢家庭們。業者提供
台中長榮桂冠酒店愛的蛋糕，送給台中立達啟能中心的弱勢家庭們。業者提供

母親節 長榮

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