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連續13年送暖！台中長榮母親節蛋糕買一捐一傳愛啟動
母親節將至，台中長榮桂冠酒店持續傳遞溫暖，宣布第13屆「愛的蛋糕傳送計畫─買一捐一活動」正式啟動。即日起至5月2日前，凡預購任一顆母親節蛋糕，長榮就同步捐一顆蛋糕給弱勢家庭的媽媽們，活動限量100顆。
台中長榮桂冠酒店誠摯邀請大家在感謝自己母親的同時，也為另一位陌生卻偉大的媽媽送上溫暖。母親節蛋糕共計四款，售價900元起，4月30日前預購享88折優惠。
台中長榮桂冠酒店公關經理陳怡如表示，長榮愛的蛋糕傳送計畫已連續舉辦13年，過去12年共送出1,496顆蛋糕，為許多弱勢家庭帶來節日的甜蜜與溫暖，從最初許多家庭完全沒品嚐過蛋糕，如今這份甜蜜已成為他們每年的期待，就算是在南投偏鄉的弱勢家庭，酒店團隊仍堅持開車親送，只為讓愛不因距離而中斷。
活動多年來獲得顧客熱烈響應，除了有熟客每年固定響應，也有不少客人請酒店直接將預購的蛋糕代為捐贈出去，讓愛加倍感動。
今年，台中長榮桂冠酒店共推出4款母親節主題蛋糕，除了保留經典款「鮮奶油芒果蛋糕」外，還有3款全新口味，主廚首推創新款「香芋布丁蛋糕」，以北海道生乳捲蛋糕做隔層，分別夾入口感柔順濃郁的芋泥、Q彈可口的布丁，最上層放上特製的香草奶凍，蛋糕外層像蒙布朗一樣擠上細緻的芋泥條，堪稱是婆媽族的首選。
「莓香荔枝茉莉花蛋糕」入口即可感受到茉莉花香充滿口腔，緊接著微酸的莓果庫利及口感滑順的荔枝奶霜融化交融，搭配酥波羅帶來的口感與香氣，讓人一口接一口。
喜愛冰淇淋的則可以選購「紅心芭樂鳳梨冰淇淋蛋糕」，主廚特製的紅心芭樂冰淇淋，內層釀入鳳梨冰淇淋，清爽香甜的口感中帶著水果淡淡的香氣，咀嚼時能嚐到微微胡椒的辣與鳳梨的香甜結合，讓每一口都充滿驚喜。
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