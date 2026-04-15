一河一路之隔價差10萬!?北台中預售市場吹起比價風

北台中預售市場近期出現明顯的「近距價差」現象，部分新案明明位處鄰近區段，生活機能、交通條件甚至所屬生活圈相去不遠，卻僅因一河或一路之隔，單價已出現每坪約10萬元的落差。

隨著房市回歸自住需求，購屋族評估標準也愈來愈務實，除了地段話題，更開始重視品牌力、產品規劃與實際入手門檻等面向，進一步讓兼具建商品牌與價格優勢的個案，逐漸成為市場比價下的焦點。

深耕台中的品牌建商久樘開發，推出新案「久樘歐森」，基地坐擁十四期與水湳雙生活圈優勢，周邊涵蓋成熟商圈、主要幹道與捷運題材，並鄰近衛道中學、馬禮遜美國學校等指標文教資源，區位條件完整。

據了解，該案開價將在每坪55萬元起，在北台中近年新案房價持續墊高之際，作為品牌建商推案，價格帶上的表現相對突出，也反映建商在當前市場氛圍下，對自住買盤接受度與產品定位的審慎拿捏。

產品規劃方面，「久樘歐森」主打28至37坪、2至3房，採零店面純住宅設計，鎖定重視居住品質與社區單純性的自住客層。全案延續久樘開發近年強調的健康建築思維，以Fitwel健康宅概念為核心，將自然採光、通風條件與公共空間機能整合進整體設計。

在大型建設、軌道交通與學區資源等題材持續挹注下，也讓該案被視為近期區域內兼具品牌力、產品力與定價策略的代表性預售案之一。

而與之僅一路之隔的「青園与溪行」，主打39至45坪純三房產品，根據內政部實價登錄資料顯示，該案平均成交單價已來到每坪66.25萬元，在生活機能與交通條件相近的情況下，也讓區域間的比價效應更加明顯。

此外，近期討論度頗高的富華建設預售案「富華澐光」，規劃25至35坪、2至3房產品，依實價登錄資料顯示，該案目前平均成交單價為41.34萬元，部分戶別甚至出現3字頭成交價，累計已揭露93筆實登；相隔一條大里溪的「大城知丘」，平均成交單價則為52.5萬元，房價出現明顯落差的現象，更加受到市場關注。

久樘開發銷售部總經理黃照旺表示，當前北台中預售市場已逐步從過去的題材導向，轉向實質條件的競爭階段。尤其在鄰近區段生活圈差異有限的情況下，過去由建設題材所撐起的價差，未來都將面臨更直接的市場檢驗。

相較之下，具備品牌信任度、產品規劃完整，且總價設定更貼近自住需求的個案，反而更有機會在這波比價氛圍中脫穎而出。對建商而言，未來比拚的關鍵也不再只是地段題材，而是誰能在相近條件下，規劃出更符合市場接受度的產品內容與定價策略。

廍子重劃區的預售案相隔一條大里溪，房價卻出現明顯落差，受到市場關注。業者提供