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油價變因逐漸鈍化 國產車壓力降

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車市利空逐漸鈍化，國產車壓力降。裕日車（2227）總經理姚振祥指出，中東緊繃局勢和國際油價波動可漸趨緩，對台灣車市影響逐漸鈍化。美製車零關稅的議題在遲不見進度下，對於一般國產車的影響也將減小，回到正常的消費狀況。觀察近日的新車銷售狀況，姚振祥說，新車銷售和股市的表現有直接連動關係。

在之前股價大跌時，門市馬上反映出來客數減少的狀況，近期台股表現強勁，銷售狀況隨即增溫，可見購買力是影響國產車銷售的直接因素。

至於中東局勢和油價波動，雖然對車市造成一定程度的影響，姚振祥認為，油價的影響逐漸減少。

此外美製車零關稅的議題，原本業界預期有機會在4月定案，但依據目前的情況看來，勢必會延宕到第3季，除了關稅調降必須經過立法院，未來美製車美規車款的認證程序還要經過一定時間確認。

業內認為，想要在台灣市場看到零關稅的美製美規車款，最快也要到明年中以後。雖然車市的變數不少，但終究要回到汽車銷售的本質，視汽車本身的競爭力與消費者的購買力而定。

對於今年的汽車市場，姚振祥說，再怎麼樣也不會比去年差了。預告車市今年可望是倒吃甘蔗的一年。

總經理 中東 關稅

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