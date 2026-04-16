快訊

川習會倒數一個月 美前國安顧問：川普不願在任內失去台灣

道安危機 高齡機車騎士自撞傷亡十年翻倍

聽新聞
0:00 / 0:00

今年車市將優於去年 下半年成長可期 全年新車掛牌衝42萬輛

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
裕日車總經理姚振祥。記者黃淑惠／攝
裕日車總經理姚振祥。記者黃淑惠／攝

裕日車（2227）總經理姚振祥昨（15）日表示，中東局勢緊繃和國際油價波動，對於台灣車市影響小，屬於短期因素，若第2季表現回穩，下半年車市成長可期，預估今年台灣新車掛牌數42萬輛。

裕日車昨日舉行新車款發布會，發布日產（NISSAN）X-TRAIL SAKURA新車款，會後姚振祥作上述表示。整體而言，今年車市將優於去年，下半年將優於上半年。

展望今年台灣車市表現，姚振祥指出，第1季市況相對緩和，還是要看第2季整體市場表現，若第2季回穩，下半年台灣車市有機會好轉，主要是下半年主要品牌車廠將加大新車銷售力道，推出各種販促方案。

今年第1季台灣車市買氣較去年衰退3.4%，近期的買氣更持續受到股市波動影響。裕日車指出，為了搶攻百萬元到140萬元級距的國產中大型休旅車市場，繼之前KICKS & SENTRA SAKURA特仕車款促銷優惠帶進三成的成長，昨日再推出X-TRAIL SAKURA特仕車，希望一個月可銷售250-300輛，挑戰 SAKURA系列三款每個月銷售1,000輛的成績單。

裕日車副總經理李昌益指出，百萬元級距的中大型休旅車大約一個月有5,500輛的規模，這也是車市最競爭的級距，包括RAV4、CR-V、TERRITORY等都是熱門車款。

延伸閱讀

RAV4 車市 中東

延伸閱讀

同欣電2026年動能轉強

六大壽險第1季新契約保費收入逾2,558億元 年成長49%

福貞-KY 今年營收挑戰百億新高 有望躋身台資製罐第一大廠

大摩預期台積電將調高全年營收預測 市場緊盯中東影響與資本支出

相關新聞

中工經營權之爭 白熱化

中工經營權之爭，決戰董事改選。商業法院昨（15）日裁定，命令中工將寶佳陣營旗下堡新投資及大華建設、佳峻投資提名的中工董事及獨董候選人，全數列入股東常會選舉名單。

今年車市將優於去年 下半年成長可期 全年新車掛牌衝42萬輛

裕日車總經理姚振祥昨（15）日表示，中東局勢緊繃和國際油價波動，對於台灣車市影響小，屬於短期因素，若第2季表現回穩，下半年車市成長可期，預估今年台灣新車掛牌數42萬輛。

油價變因逐漸鈍化 國產車壓力降

車市利空逐漸鈍化，國產車壓力降。裕日車總經理姚振祥指出，中東緊繃局勢和國際油價波動可漸趨緩，對台灣車市影響逐漸鈍化。美製車零關稅的議題在遲不見進度下，對於一般國產車的影響也將減小，回到正常的消費狀況。觀察近日的新車銷售狀況，姚振祥說，新車銷售和股市的表現有直接連動關係。

智慧經營／劍湖山世界總經理曾慶欑 創造超越期待的驚喜

劍湖山世界去年吸引100.6萬人次入園，年增18.8%，穩坐國內前五大主題樂園。總經理曾慶欑始終秉持「主動接觸」哲學，強調服務業不應是被動等待，而要「故意接觸消費者」，提前發現並滿足顧客未被說出口的需求，進而創造超越期待的驚喜。

ESG最前線／掌握即時數據 落實法遵治理

在台灣半導體產業市占率持續攀升的2026年，企業競爭力已不僅來自製程技術與產能規模，更來自一項關鍵但常被忽略的基礎——法遵合規。在ESG成為全球共通語言的此刻，合規不再只是避免裁罰的底線，而是企業治理能否穩固、永續能否落地的根本。

連鎖效應／連鎖咖啡 王者爭峰

對於商業連鎖而言，台灣是高度成熟的市場，成熟市場三個主要的特徵：行業競爭者眾、價位層次分明、業態深度細分，尤其是咖啡連鎖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。