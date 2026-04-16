今年車市將優於去年 下半年成長可期 全年新車掛牌衝42萬輛

裕日車（2227）總經理姚振祥昨（15）日表示，中東局勢緊繃和國際油價波動，對於台灣車市影響小，屬於短期因素，若第2季表現回穩，下半年車市成長可期，預估今年台灣新車掛牌數42萬輛。

裕日車昨日舉行新車款發布會，發布日產（NISSAN）X-TRAIL SAKURA新車款，會後姚振祥作上述表示。整體而言，今年車市將優於去年，下半年將優於上半年。

展望今年台灣車市表現，姚振祥指出，第1季市況相對緩和，還是要看第2季整體市場表現，若第2季回穩，下半年台灣車市有機會好轉，主要是下半年主要品牌車廠將加大新車銷售力道，推出各種販促方案。

今年第1季台灣車市買氣較去年衰退3.4%，近期的買氣更持續受到股市波動影響。裕日車指出，為了搶攻百萬元到140萬元級距的國產中大型休旅車市場，繼之前KICKS & SENTRA SAKURA特仕車款促銷優惠帶進三成的成長，昨日再推出X-TRAIL SAKURA特仕車，希望一個月可銷售250-300輛，挑戰 SAKURA系列三款每個月銷售1,000輛的成績單。

裕日車副總經理李昌益指出，百萬元級距的中大型休旅車大約一個月有5,500輛的規模，這也是車市最競爭的級距，包括RAV4、CR-V、TERRITORY等都是熱門車款。