瞄準中台灣700萬出境市場 華府旅遊推出2萬有找行程

「2026 ATTA台中國際旅展」將於4月24日至27日，首次在水湳台中國際會展中心登場。瞄準中台灣700萬出境市場，深耕台中旅遊市場20年，主導台中多架直飛包機的華府旅遊端出多條「兩萬有找凍漲行程」，並以「夏班出去玩」為主題搶攻暑假市場。

近期國際機票價格持續攀升，不少民眾直呼「機票漲翻天」。華府旅遊鎖定中部地區小資與家庭客群，祭出峴港來回機票6,888元起、團體行程免2萬、指定行程雙人最高現省1萬元等優惠，給旅客最超值優惠行程。同時，華府旅遊亦規劃台中出發多班包機航班，服務中彰投苗等中部旅客，讓中部地區旅客就近出發、便利出國。

此次旅展華府旅遊以短程航線為主軸，推出多款一口價商品。東南亞以峴港與泰國為主打，「峴港五日／六日來回機票」6,888元起；針對偏好自由行的旅客，「峴港全程四星自由行5日」1萬4,900元起，並加碼提供機場至飯店接駁與網卡服務；「泰國全程四星小資6日」則為1萬8,800元起。

東北亞方面，主打二人成行產品，「大阪機加酒5日」1萭9,900元起、「沖繩機加酒5日」2萬900元起，並加贈機場與飯店來回接送，降低交通安排門檻，提升整體便利性。

除日韓泰等熱門旅遊市場外，華府旅遊今年亦擴展深度旅遊版圖，首推「蒙古國烏蘭巴托6日」，旅展優惠價6萬9,999元，安排入住蒙古包並體驗騎馬、騎駱駝，深入感受遊牧文化。

配合大陸旅遊政策滾動調整，針對文化交流需求推出「浪漫北疆13日」優惠價8萬2,900元，串聯雪山、湖泊、草原與沙漠景觀，展現多元民族風情；另有「重慶張家界9日」、「成都九寨溝8日」等行程，提供多元選擇。

優惠方面，指定行程祭出第二人現省6,000至1萬元不等，並同步推出暑假親子早鳥方案，孩童不佔床折扣5,000元，省下的旅費讓親子出遊增添了採購樂趣。

國內旅遊方面，隨著短天數輕旅行需求升溫，華府旅遊推出多款優惠方案，全線商品下殺85折起。針對台中出發旅客，規劃「九族文化村一日遊」每人888元，以及「霧峰、苗栗、東勢」精選一日遊三選一999元等內容，兼顧價格與行程彈性，帶動暑期國旅出遊熱度。

華府旅遊表示，相關優惠行程即日起搶先於官網銷售，加入粉絲專頁參加心理測驗小遊戲，就有機會抽中國內機票及飯店住宿券；註冊官網會員即贈500元旅遊回饋金，下單再享1%回饋。

「2026 ATTA台中國際旅展」是油價上漲後第一場旅展，預期將吸引眾多找便宜的旅客前往採購，帶動一波暑期出國規劃熱潮。展期期間，現場每日前50名下單旅客可獲精美好禮，單筆訂單滿萬元即可參加抽獎，有機會獲得來回機票等多項旅遊大獎。