連鎖效應／連鎖咖啡 王者爭峰

對於商業連鎖而言，台灣是高度成熟的市場，成熟市場三個主要的特徵：行業競爭者眾、價位層次分明、業態深度細分，尤其是咖啡連鎖。

從一杯45元的便利店咖啡，到中低至中價位連鎖品牌60~80元一杯，再到國際品牌90~135元一杯，而走進街頭巷弄中，品嘗一杯150~180元的精品咖啡，這都是台灣人喝咖啡的日常。

雖然人均年咖啡杯數僅200杯，比之歐美動輒4、500杯，是小巫見大巫，但台灣人的「咖品」已進入莊園和精品級，消費層次分明且細密，好比圓潤飽滿的錦鯉，穿梭游動間，片片分明的魚鱗。

如此飽和的市場，想要再切出新的市場定位，唯有一場外部風暴，而台灣咖啡連鎖正迎來高手的武林。

大陸第一亦是全球咖啡店數最多的瑞幸咖啡，還在只聞樓梯響之際，東南亞第一挾六國1,342店之勢，印尼凱娜克（Kenangan）咖啡已經插旗新光A11館，就在台灣首店正式營運兩天後，韓國第一、3,000店連鎖的Compose Coffee，由韓流BTS成員金泰亨代言襲捲而來，一時間台灣成為三強競逐的決勝之地。

三強對戰，鹿死誰手？對現有的連鎖咖啡品牌誰影響最大？City Cafe、Let's Cafe、星巴克咖啡或是路易莎？

今日論戰尚在未定之天，新入場者必須先拿下50店的門票，再談春秋爭霸，但凱娜克和Compose各有利基，卻是不爭的事實：

一、凱娜克的利基

有人問以棕櫚糖和甜咖啡進入台灣市場可行嗎？截至2024年底，在台東南亞移工人數突破76萬，其中印尼籍排名第一，有28萬人，又恰逢Grab購併台灣Foodpanda，Grab將注入5,000萬會員的觀光消費潛力，如何能小覷凱娜克的爆發力。

棕櫚糖和甜咖啡，若看過凱娜克菜單，就知道異國風味外，在地化的功課也沒少作。

二、Compose的利基

有人問Compose為何不翻譯中文名？Jollibee在2024年7月購併Compose，集團品牌迷客夏（Milksha）在台灣經營已歷20年，店數逾330店，其中加盟店占九成，為台灣前五大茶飲品牌，此番代理Compose進入台灣市場，繼購併雙月後，品牌版圖再度擴張，國際級多品牌連鎖體系，星羅棋布、有備而來。

Compose不譯中文名，因為經營團隊懂得台灣市場，消費者唸得出就不必多此一舉。

看過錦鯉爭食嗎？愈是飽滿形碩者愈占上風，在動靜擺尾、電光火石間，比的是絕對的實力，與對競速的耐力，還有對市場縱深已有的定見，王者爭峰，50店見真章。