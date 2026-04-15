智能新勢力／使用者體驗 優化企業流程

在企業數位轉型的歷程中，「導入軟體系統」向來被視為一項高風險工程，許多企業投入大量資源，最終得到的結果是「半途而廢」或是一年後回歸原狀，其中一項常見原因在於導入時大幅變動流程，導致員工無法適應，進而成為無人使用的「蚊子軟體」。若能將「數位轉型」轉為「流程數位化」，重新定義企業中人與軟體的角色，將能改變員工與新系統導入的對立關係。

企業數位化能否成功，關鍵從來不只是功能強大或技術先進，而在於是否尊重既有的工作流程。實務上，數位化成功導入往往具備三個條件：主管明確支持並親自推動、實質減少員工重複性與低價值的工作，以及最重要的一點——新系統並未大幅打斷員工原本的工作節奏。

事實上，員工真正抗拒的，並非改變本身，而是「為了系統而改變工作方式」。軟體應用的導入，本質上與SOP（標準作業程序）的精神高度一致，SOP是確保「所寫的，能被執行；所執行的，有跡可循」，企業第一版SOP是描述「既有流程」而非「創造流程」，數位化的導入亦同，企業導入的軟體若只是功能齊全，卻流程複雜且與實際運作脫節，最終只會成為形式化的負擔，當公司規模擴張、部門增加或組織結構改變時，原有流程勢必產生調整需求，此時無論是SOP或軟體系統，都必須同步更新與優化。

回顧過去十多年，SaaS（軟體即服務）曾被視為企業數位化的最佳解方。其核心價值，在於提供一套產業普遍採用的標準化流程，讓企業能快速上線、降低初期建置成本，對於創業初期或規模尚小的企業而言，SaaS確實扮演了「第一套公司流程共通語言」的角色。

然而，當企業逐漸成長、組織穩定、組織文化成型後，問題也隨之浮現，通用系統已不再適用，若仍勉強套用，往往會導致大量繞道操作、人工補救，甚至讓系統成為阻礙效率的來源，加上不同系統的開發商不同，系統資料的同步與交換也成為員工使用上的痛點。而打算透過客製化系統去解決資料溝通的問題，往往受限於開發規模、成本與時間，成為企業主難以推動數位優化的因素。

AI的出現，大幅降低了軟體開發、測試與維護的門檻。從需求分析、程式撰寫到流程優化，AI 都能成為加速器，讓企業有機會逐步打造符合自身需求的內部應用系統。

這並不代表企業將全面捨棄 SaaS，而是在系統優化的進程中，透過AI的協助，減少系統迭代與更換陣痛期，在標準化基礎上，逐步疊加客製化功能，讓軟體更貼近實際工作方式，而非反過來要求人去適應系統。而透過低成本的AI應用導入，也可解決企業多系統因開發商不同，導致資料無法同步的問題。

從經營視角來看，AI 對公司內部軟體應用的最大影響，並非技術本身，而是決策思維的轉變。企業不再只是選擇「買哪一套系統」，而是開始思考「我們真正的流程與文化是什麼」。從現在開始，避免大規模一次性導入，先透過部門中的小組單位進行數位優化的小型試驗，最後藉由數位工具的應用，確認成效並持續優化。

當數位工具能透過AI因應組織成長持續調整，藉由AI進行小規模軟體模組的開發，搭配員工的「使用者體驗」活動，即可持續優化企業流程，進而增加企業的競爭力。