智慧經營／劍湖山世界總經理曾慶欑 創造超越期待的驚喜

劍湖山世界去年吸引100.6萬人次入園，年增18.8%，穩坐國內前五大主題樂園。總經理曾慶欑始終秉持「主動接觸」哲學，強調服務業不應是被動等待，而要「故意接觸消費者」，提前發現並滿足顧客未被說出口的需求，進而創造超越期待的驚喜。

而面對國旅市場環境改變，曾慶欑強調，劍湖山世界將重新定位，並與雲林朝天宮、武德宮尋求合作，鎖定每年超過千萬人次的進香客，「把香客變遊客，遊客變住客」。

觀光行銷 三位一體

2026年劍湖山世界第37年蟬聯交通部觀光署年度督導考核最高榮譽「特優等」，曾慶欑並拿下個人最高榮譽「台灣觀光金獎」。

去年8月接任劍湖山世界總經理的曾慶欑，南華大學旅遊事業管理研究所碩士、嘉義大學企管博士，在國內旅遊業擁有豐沛的經歷，曾歷任國賓飯店業務行銷經理、東京事務所所長、嘉義香草藥草生技園區總經理、嘉義耐斯王子大飯店總經理。

目前，曾慶欑也是劍湖山渡假大飯店總經理、雲林縣旅館公會理事長、台灣消費者協會副理事長等。

曾慶欑深耕旅館及觀光產業多年，他分享其獨到的「生活經營哲學」：「我已將工作視為生活的一部分，每天思考如何創造被利用的價值。」

曾慶欑強調，觀光與旅館業是人力與資金高度密集的產業，與製造業追求產線爆發性獲利不同，觀光業是一種「時間的藝術」。他直言：「If no one comes in,there is no income.（沒有人進來，就沒有收入）」。因此，他提倡服務不應是被動等待，而要「故意接觸」消費者。

這種「主動接觸學」，目的在透過互動觀察，提前發現並滿足顧客未被說出口的需求，進而創造超越期待的驚喜。曾慶欑認為，唯有透過時間的沉澱、空間的營造與滿意度的累積，方能換取珍貴的顧客回流與品牌忠誠。

面對AI科技與自媒體席捲全球，曾慶欑展現了老將的敏銳與新銳的果敢。他指出，傳統廣告形式已逐漸式微，現代觀光行銷必須建構「話題、品牌、流量」三位一體策略。

首先，在創造話題方面，主要透過精準的市場區隔與特色形塑，讓樂園本身具備故事性。例如樂園近期結合「1798」車牌號碼優惠專案，利用趣味的數字關聯性，成功吸引媒體主動報導。

在品牌塑造方面：結合企業識別（CIS）、事件行銷（Event Marketing）與公關促銷，將每一次的入園體驗轉化為美好形象的堆疊。

第三為流量變現：劍湖山在自媒體表現亮眼，團隊利用「素人風格」與「流行梗」打造的短影音，曾在三天內創下超過200萬次瀏覽量。曾慶欑強調，重點在於如何將虛擬流量轉化為實際的營業額。

營運定位 尋找利基

「每位同仁都是驚喜的演員」，在曾慶欑的領導統御中，態度決定一切。他將劍湖山世界重新定義為「創造歡樂、夢幻演出的天堂」，並賦予員工全新的使命感。「在這裡，每個員工都是演員，每天都在為不同年齡層的顧客演出一場場驚喜與歡樂。」曾慶欑深信，若無法直接改變人的習慣，就透過優化環境引導。當員工主動成為「驚喜的編劇」，隨時維持「神奇的個人體驗」，顧客自然能感受那份真摯款待。

除了園區內的歡樂，曾慶欑更將目光投向雲林這片土地，落實社會責任（CSR）與環保永續。劍湖山世界積極帶動地方經濟，與古坑鄉公所及大埔社區共同舉辦「古坑饗筍宴」，以全竹筍宴菜色兩天席開百桌，吸引千餘人參與，成功行銷地方農產。

同時，劍湖山渡假大飯店內成立「雲林農特產專區」，優先採購當地的咖啡、柳橙、鰻魚等食材入菜，開發出數十道具地方特色的佳餚，落實「食農教育」精神，達成與地方共榮。

曾慶欑不諱言，近年極端氣候確實對遊樂園區營運造成衝擊，尤其隨電價不斷調漲，去年電價支出增加12.5%，加上基本工資調升，人事費用也增加，都對營運帶來不利影響，園區營運必須重新定位，尋找利基。

展望未來，曾慶欑說，國旅市場商機無窮，雲林為宗教大縣，包括朝天宮、武德宮每年合計有上千萬人次的香客，劍湖山世界將爭取合作，並提供住宿與入園優惠，進一步把香客變遊客，遊客變住客。

最近針對農曆3月全台瘋媽祖，劍湖山世界就推出「與女神同行」限時優惠吸客。曾慶欑指出，「觀光要紮根，必須與在地特色融合，讓遊客每次來都能玩出不一樣的花招。」