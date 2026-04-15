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ESG最前線／掌握即時數據 落實法遵治理

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

在台灣半導體產業市占率持續攀升的2026年，企業競爭力已不僅來自製程技術與產能規模，更來自一項關鍵但常被忽略的基礎——法遵合規。在ESG成為全球共通語言的此刻，合規不再只是避免裁罰的底線，而是企業治理能否穩固、永續能否落地的根本。

半導體產業的全球化特性，使台灣企業同時面對多重法規要求，包括本地的環保、職安衛與化學品管理規範，以及國際如REACH、RoHS與碳揭露制度。

隨著企業擴產與跨國布局，法規複雜度大幅提高，一旦某個環節失控，可能引發營運中斷、品牌受損甚至供應鏈淘汰的風險。

在ESG架構中，法遵合規之所以是治理（G）的核心，在於它代表企業是否具備可被信任的管理能力。

以台灣推動的公司治理強化政策為例，重點已從形式揭露轉向實質風險掌控，要求董事會能掌握並監督關鍵法規議題。換言之，企業若僅被動應付，將難以符合市場與投資人的期待。

然而，實務上不少企業仍將法遵視為文件工作，例如臨時整理資料或為查核而設制度。在數據揭露與即時性要求愈來愈高的情況下，這種做法已難以支撐營運需求。

特別是在半導體產業，從化學品、碳排到職安紀錄，皆須高度精準且可追溯，否則即構成潛在風險。

因此，企業必須從被動遵循走向主動治理。關鍵在於建立整合性的法規管理機制，並透過數位化工具掌握即時數據，讓合規成為日常營運的一部分。

同時，在導入新製程或供應商時，即納入法規與ESG評估，將風險前移，避免事後補救所帶來的成本與不確定性。

總體而言，在ESG時代，法遵合規已從成本項目轉變為競爭基礎。對台灣半導體企業而言，唯有將合規內化為治理體系的一部分，才能在快速變動的國際環境中穩健成長，並建立長期可信賴的市場地位。

半導體 機制

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