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JSR於台灣開設先進平坦化製程解決方案聯合研究中心

聯合報／ 記者簡永祥／新竹即時報導
JSR位於湖口的先進平坦化製程解決方案聯合研究中心今日啟用。左起依序為應材CMP總經理Derek Witty、應材亞太區半導體事業群台灣區總裁余定陸、台積電ATMD副總經理章勳明、台積電ATMD處長陳科微、JSR株式會社董事長兼執行長堀哲朗、及JSR電子事業部總經理木村徹。圖／JSR提供
JSR位於湖口的先進平坦化製程解決方案聯合研究中心今日啟用。左起依序為應材CMP總經理Derek Witty、應材亞太區半導體事業群台灣區總裁余定陸、台積電ATMD副總經理章勳明、台積電ATMD處長陳科微、JSR株式會社董事長兼執行長堀哲朗、及JSR電子事業部總經理木村徹。圖／JSR提供

日本JSR株式會社社長兼執行長堀朗今（15）日宣布，集團旗下公司JSR Electronic Materials Taiwan Co., Ltd. 已在台灣新竹縣湖口鄉設立「先進平坦化製程解決方案聯合研究中心」。

堀哲朗今日主持和美商應材共同成立的先進平坦化製程解決方案聯合研究中心啟用典禮時表示，隨著半導體技術持續進步，客戶對性能與品質的要求也日益嚴苛。為因應快速演變的化學機械平坦化製程需求，這座新研究中心不僅強化了JSR在地材料評估的能力，也提升了客戶支援服務，並加速了下一代化學機械平坦化（CMP）材料的開發進程。

他強調，這座新研究中心配備了應材公司先進的CMP設備，旨在為尖端技術節點提供更高生產效率，更優異的晶圓性能，以及更完善的製程控制。該中心使JSR能與本地及全球客戶緊密合作，進行全面的材料測試與製程驗證。

新竹被公認為全球頂尖半導體產業聚落之一，該中心的成立，標誌著JSR對其全球材料研發布局的一項重大投資。藉由擴充當地基礎設施及強化技術資源，JSR旨在提升研發效率、縮短學習周期，並更能滿足半導體製造商的各項需求。

JSR總經理木村徹表示，「透過擴展我們在台灣的研究能力，並強化在地進行先進材料評估的能力，這項計畫將有助於更緊密地合作，並加速開發適用於先進半導體製程的解決方案。」

透過這項計畫，JSR將與全球半導體製造商密切合作，加速開發次世代解決方案，並為全球半導體產業的永續成長貢獻心力。

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