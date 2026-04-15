天能綠電啟動國內首宗售電業合併案 明年綠電交易挑戰10億度新高峰

天能綠電啟動國內首宗售電業合併案，明年綠電交易量挑戰10億度新高峰。天能綠電總經理唐亞聖透露，這項合併小型售電同業的計畫，估計可在5月拍扳定案。

唐亞聖指出，受惠於企業淨零轉型推進與人工智慧（AI）用電需求攀升，綠電市場持續升溫隨，天能綠電今年綠電交易量可望由去年的4.2億度再增逾五成，達到6.3億元，明年中華電長達20年、46億度綠電開始交付，將為天能綠電注入更強大成長動能。

天能綠電即將於5月中旬上櫃掛牌交易，不對外透露預測性營運展望。但以天能綠電目前已拿到341億度綠電簽訂量，加上展開和併售電同業行動，法人預估，明年綠電交易量可望挑戰10億度，成長仍優於今年表現。

天能綠電目前是國內綠電售電龍頭，預訂4月16日舉辦上櫃前業績發表會，由董事長廖福生、總經理唐亞聖率領團隊說明營運成果與未來發展策略。

天能綠電2025年綠電交易量近4.2億度，穩居國內民營售電業龍頭地位，並被市場譽為「綠電造市者」。全年營收與獲利雙創新高，合併營收達22.85億元、年增123%；稅後淨利5969萬元、年增137%；每股純益4.01元，持續引領綠電市場發展。

唐亞聖表示，隨著RE100與淨零時程加速推進，企業減碳壓力與需求同步升溫；加上AI與資料中心帶動電力需求快速攀升，推動全球能源及綠電市場規模持續擴大。然而，企業對綠電的需求已由價格導向，轉為更重視履約能力與供電穩定性。在此背景下，天能綠電憑藉高效率轉供能力與長期合約布局，在市場競爭中建立關鍵優勢，隨著轉供規模持續擴大，將持續展現具規模效益的複合成長動能。

天能綠電成立於2021年，為雲豹能源旗下售電子公司，近年已成為集團營收的重要成長引擎。在企業綠電採購需求持續攀升，以及再生能源轉供機制逐步成熟帶動下，天能綠電憑藉快速轉供能力與穩定的長期履約能力，成立三年即迅速竄升為國內民營售電龍頭，轉供量亦由2024年1.87億度，成長至2025年近4.2億度，年增122%，展現強勁市場滲透力與成長動能，並將持續擴大市占領先地位。

唐亞聖指出，截至目前，天能綠電已協助逾60家企業完成綠電轉供，客戶涵蓋半導體、電子、金融與零售等產業，包括美光科技、日月光投控、京元電子、中華電信、玉山金控等指標企業，其中半導體及電子製造業占比約四成。此外，已簽署綠電合約總度數達341億度，其中超過九成為10年以上長期合約，為公司營運提供穩定且可預測的收入來源。