竟天生技2大新藥進入臨床中後期 國際藥廠主動洽談合作

竟天生技董事長王藹君今天表示，新一代精準疼痛管理方案的市場需求預期將快速增長，旗下2大候選新藥APC101止痛噴霧劑、APC201消炎止痛泡沫劑皆進入臨床中後期階段，目前已有國際藥廠主動探詢，正進行評估與後續合作機會。

王藹君指出，今年將繼續採新藥授權及共同合作開發的雙引擎策略，擴大營運版圖，目前已有數個合作案進行洽談，下半年可望趨於明朗，對今年全年展望抱持樂觀。

竟天主要專注皮膚外用新劑型藥物開發，大股東為永光化學，今天舉辦媒體交流會。談到旗下2大新藥，王藹君說，APC101是用於緩解全身性帶狀疱疹後神經痛（PHN）的噴霧劑新藥，已獲澳洲與美國核准進行第2b期及第3期臨床試驗，將啟動跨國收案；若獲准上市，未來有機會延伸至其他疼痛領域治療市場，擴大適應症。

她說，另一項新藥APC201為治療膝蓋骨關節炎（OA）局部疼痛的外用藥，目前已完成第1期及第2a期臨床試驗，並已著手規劃全球多中心第2b期及第3期臨床試驗。

竟天今年第1季受惠營銷策略奏效及合作開發授權金收入挹注，營收為新台幣434.5萬元，已超越去年前11月累計營收432萬元表現。