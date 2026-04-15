因應AI浪潮！凱擘升級基礎建設 推新世代寬頻10G

隨著人工智慧（AI）應用普及，帶動網路頻寬與穩定性需求攀升，凱擘大寬頻今天宣布，正式推出新世代寬頻10G（Gbps），鎖定家用與企業用戶，打造更高速穩定的全方位寬頻服務。

凱擘大寬頻今天舉辦發布記者會，揭示新世代寬頻布局藍圖，凱擘大寬頻董事長盧榮輝、總經理謝明益、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹等人出席。

謝明益表示，凱擘大寬頻從2012年推出100M上網服務，2019年升級為1G光纖上網，2026年正式宣告進入10G世代；凱擘大寬頻自2023年起，寬頻營收已超越有線電視營收，目前服務近120萬家戶。

謝明益說，凱擘大寬頻5年投資新台幣百億元，加速網路建設，與國際技術大廠Harmonic合作，布建「分散式存取架構」（DAA），引進XGS-PON技術，提供雙向高速寬頻服務，增加網路靈活性、可擴展性和低延遲處理能力，更兼具節能減碳與實踐環境永續發展。

他指出，凱擘大寬頻也將系統升級為DOCSIS 3.1Ultra，同步優化光纖節點與核心傳輸系統，降低雜訊干擾，能有效提升頻譜利用率，並全面擴頻至1.2GHz，推升10倍上傳效能。

謝明益表示，凱擘大寬頻引進「DAA/FTTH混合架構」，支援家用及商用需求，一方面在既有社區與住宅區，升級現有設備與架構，在不大幅更動線路下提升網速，降低施工影響；另一方面，在新建案與商辦大樓等區域，直接導入全光纖網路，提供企業10G（R-OLT技術）及100G（switch技術）的網路服務。

謝明益指出，除頻寬升級外，凱擘大寬頻整合MeshWi-Fi 6全屋覆蓋技術，今年更導入新一代Wi-Fi 7設備，打造無死角高速上網環境。此外，凱擘大寬頻與趨勢科技合作，強化網路守護機制，提供防駭、防詐等多重防護，截至2026年3月底，已阻擋超過1500萬次網路攻擊。

他表示，希望組建科技大平台，以專案分工方式運作，採開放式架構合作，可快速導入AI、影音加值、通訊、AIoT應用等，期望共同驅動產業發展。

謝明益強調，寬頻與多元OTT搭配有線電視，將是未來寬頻服務的標準配備，以滿足消費者對高速頻寬與影音娛樂需求。再者，產業應以合作互補取代競爭，透過網路間的備援，提升整體可靠度達9成以上，並強化服務內容價值，而非單純打價格戰。他也呼籲公部門將異質網路公司備援電路放入標案規格中，共同建構台灣網路韌性。