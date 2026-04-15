快訊

川普自曝與習近平通信、不影響川習會 稱習答應不提供伊朗武器

聽新聞
0:00 / 0:00

因應AI浪潮！凱擘升級基礎建設 推新世代寬頻10G

中央社／ 台北15日電
凱擘大寬頻15日舉辦發布記者會，宣布正式推出新世代寬頻10G，為家用與企業用戶打造更高速穩定的全方位寬頻服務。圖為出席的凱擘大寬頻董事長盧榮輝（右2）、總經理謝明益（左2）、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹（中）等人。中央社
凱擘大寬頻15日舉辦發布記者會，宣布正式推出新世代寬頻10G，為家用與企業用戶打造更高速穩定的全方位寬頻服務。圖為出席的凱擘大寬頻董事長盧榮輝（右2）、總經理謝明益（左2）、國家通訊傳播委員會代理主委陳崇樹（中）等人。中央社

隨著人工智慧（AI）應用普及，帶動網路頻寬與穩定性需求攀升，凱擘大寬頻今天宣布，正式推出新世代寬頻10G（Gbps），鎖定家用與企業用戶，打造更高速穩定的全方位寬頻服務。

凱擘大寬頻今天舉辦發布記者會，揭示新世代寬頻布局藍圖，凱擘大寬頻董事長盧榮輝、總經理謝明益、國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹等人出席。

謝明益表示，凱擘大寬頻從2012年推出100M上網服務，2019年升級為1G光纖上網，2026年正式宣告進入10G世代；凱擘大寬頻自2023年起，寬頻營收已超越有線電視營收，目前服務近120萬家戶。

謝明益說，凱擘大寬頻5年投資新台幣百億元，加速網路建設，與國際技術大廠Harmonic合作，布建「分散式存取架構」（DAA），引進XGS-PON技術，提供雙向高速寬頻服務，增加網路靈活性、可擴展性和低延遲處理能力，更兼具節能減碳與實踐環境永續發展。

他指出，凱擘大寬頻也將系統升級為DOCSIS 3.1Ultra，同步優化光纖節點與核心傳輸系統，降低雜訊干擾，能有效提升頻譜利用率，並全面擴頻至1.2GHz，推升10倍上傳效能。

謝明益表示，凱擘大寬頻引進「DAA/FTTH混合架構」，支援家用及商用需求，一方面在既有社區與住宅區，升級現有設備與架構，在不大幅更動線路下提升網速，降低施工影響；另一方面，在新建案與商辦大樓等區域，直接導入全光纖網路，提供企業10G（R-OLT技術）及100G（switch技術）的網路服務。

謝明益指出，除頻寬升級外，凱擘大寬頻整合MeshWi-Fi 6全屋覆蓋技術，今年更導入新一代Wi-Fi 7設備，打造無死角高速上網環境。此外，凱擘大寬頻與趨勢科技合作，強化網路守護機制，提供防駭、防詐等多重防護，截至2026年3月底，已阻擋超過1500萬次網路攻擊。

他表示，希望組建科技大平台，以專案分工方式運作，採開放式架構合作，可快速導入AI、影音加值、通訊、AIoT應用等，期望共同驅動產業發展。

謝明益強調，寬頻與多元OTT搭配有線電視，將是未來寬頻服務的標準配備，以滿足消費者對高速頻寬與影音娛樂需求。再者，產業應以合作互補取代競爭，透過網路間的備援，提升整體可靠度達9成以上，並強化服務內容價值，而非單純打價格戰。他也呼籲公部門將異質網路公司備援電路放入標案規格中，共同建構台灣網路韌性。

凱擘 NCC 陳崇樹

延伸閱讀

代理式AI重塑交易模式 萬事達卡與聯卡中心高峰會探討安全議題

富邦65周年／以「科技」定義金融！富邦在AI時代，讓未來觸手可及

INNOPAD TAIPEI 臺北新創旗艦基地啟動新創招募 打造 AI 創新樞紐

智原導入聯電28奈米SST eFlash平台 打造終端AI IP解決方案

相關新聞

中鋼開出5月盤價、熱冷軋每公噸再大漲1,200元 鋼市穩定向上

中鋼（2002）15日開出5月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸再大漲1,200元，鋼市穩定向上。

新竹房市「三核鼎立」！忠泰建設推百億地王案 卡位新竹爆發區

受惠於竹科可觀產值與就業人口紅利，大新竹房市板塊正加速外溢，北部豪宅建商忠泰建設重磅宣布進軍竹東，推出百億級的新案，也是竹東單一開發案最大面積的「地王」案，點燃新竹、竹北、竹東「三核鼎立」的全新戰火。

中工、寶佳經營權大戰持續延燒 商業法院裁定中工違法剔除名單

寶佳陣營旗下堡新投資及大華建設、佳峻投資15日表示，針對日前中華工程（2515）董事會以「超額提名」為由，剔除股東提名的董事及獨立董事候選人名單，商業法院今天裁定，命令中工將堡新投資及大華建設、佳峻投資提名的董事及獨董候選人，全數列入股東常會選舉名單。

天能綠電啟動國內首宗售電業合併案 明年綠電交易挑戰10億度新高峰

天能綠電啟動國內首宗售電業合併案，明年綠電交易量挑戰10億度新高峰。天能綠電總經理唐亞聖透露，這項合併小型售電同業的計畫，估計可在5月拍扳定案。

因應AI浪潮！凱擘升級基礎建設 推新世代寬頻10G

隨著人工智慧（AI）應用普及，帶動網路頻寬與穩定性需求攀升，凱擘大寬頻今天宣布，正式推出新世代寬頻10G（Gbps），鎖...

都更案量增5.2倍…民代：成效浮現仍有落差 籲強化誘因與區域平衡

新北市都更推動近年加速，市府指出自2019年以來申請案量成長5.2倍，審查時程也由平均3年縮短至約1.5年。不過藍綠議員均認為，整體成效雖有進展，但仍存在區域落差與制度瓶頸，呼籲市府進一步強化配套。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。