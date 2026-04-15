中工、寶佳經營權大戰持續延燒 商業法院裁定中工違法剔除名單

寶佳陣營旗下堡新投資及大華建設、佳峻投資15日表示，針對日前中華工程（2515）董事會以「超額提名」為由，剔除股東提名的董事及獨立董事候選人名單，商業法院今天裁定，命令中工將堡新投資及大華建設、佳峻投資提名的董事及獨董候選人，全數列入股東常會選舉名單。

提名股東下午立即向台北地方法院提供擔保並聲請強制執行，股東會將股權對決。

對此，中工表示，尊重商業法院假處分裁定。

堡新、大華及佳峻表示，對商業法院迅速審理並作成裁定，表達萬分感謝。法院即時釐清爭議、定紛止息，不僅有效矯正違法狀態，更具體維護股東基本權利與資本市場秩序，充分展現司法撥亂反正之功能。

堡新、大華及佳峻表示，中工今年5月21日舉行股東會改選4名董事及3名獨董，「堡新投資及大華建設」、「佳峻投資」依公司法相關規定各提出一份候選人名單；但中工董事會本月10日自創解釋限制，以合併計算、超額提名為由刪除股東的提名。堡新等股東為防範中工使出奧步，迅速向商業法院聲請「定暫時狀態處分」。

商業法院今天中午裁准堡新、大華和佳峻聲請。堡新、大華委任律師林正疆和佳峻委任律師葉建偉指出，本案裁定結果，凸顯中工董事會違法刪除股東提名的荒謬與失當；對於中工董事會成員及法律顧問團隊刻意曲解法令、違法決議，表達最嚴厲之譴責，並將依法追究相關民事及刑事責任，絕不寬貸。

堡新、大華及佳峻今天下午立即依法提供擔保，向台北地院聲請強制執行，懇請法院展現雷厲風行的執行效率，迅速完成強制執行程序，以最速方式將執行命令送達中工及相關單位，包括金管會證期局、證券交易所、集中保管結算所及中工股務代理機構，確保裁定的即時效力及司法的公權力。

堡新、大華及佳峻向中工所有股東喊話，在今年股東會支持依法恢復的董事候選人名單，推動公司治理正常化，翻轉中工長期失衡的經營體制；承諾以最負責任的態度回應股東期待，絕不辜負股東託付。

同時，呼籲金融監理機關、經濟部商業發展署、投保中心，持續關注並強化監督中工後續股東會召集與執行程序，確保本次股東常會在公平、公正、公開的原則下進行，杜絕任何再度侵害股東權益或破壞公司治理的行為。