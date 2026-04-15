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迎接花火節！立榮×長汎假期打造「澎湖秘境新玩法」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
2026 澎湖花火節即將盛大舉行，今年度特別與《七龍珠Z》熱血聯名，勢必吸引動漫迷前往朝聖。業者提供
2026 澎湖花火節即將盛大舉行，今年度特別與《七龍珠Z》熱血聯名，勢必吸引動漫迷前往朝聖。業者提供

立榮航空與長汎假期再次強強聯手，推出2026年度全新「澎藍心動．跳島秘境遊」澎湖特色行程！本次行程跳脫傳統澎湖本島遊程，帶領旅客深入平時較難抵達的東北海小島，開箱目斗嶼、虎井嶼等澎湖秘境，並結合與熱門IP《七龍珠Z》聯名的澎湖國際海上花火節遊程，從白天美到深夜。

除了團體遊程之外，長汎旅行社代理品牌「立榮假期」也祭出機加酒95折優惠，讓旅客能更輕鬆地打造專屬的澎湖假期。

長汎假期鎖定年輕族群最愛的社群打卡熱點，推出全新「澎藍心動．跳島秘境遊3日」團體行程，這次跳脫常見的大眾打卡路線，直接解鎖澎湖東北海離島新地圖，帶領旅客探索不同於以往的海島風貌。

行程安排前往澎湖最北端的無人島「目斗嶼」，欣賞黑白相間的燈塔跟清澈的果凍海；接著登上曾入選全球十大秘密島嶼的「虎井嶼」，近距離感受離島慢步調與壯闊海景。此外，旅客可以在有「台版馬爾地夫」之稱的澎澎灘體驗SUP立槳活動，划向鐵砧嶼的同時，沿途欣賞玄武岩地形與海蝕景觀。餐食部分特別安排西嶼人氣小吃外垵炸粿，讓旅客在跳島行程中同步品味在地海味。團體遊每人14,999 元起，立即享受金獎等級的全包式假期。

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日熱血登場，今年最受注目的焦點就是悟空、神龍等經典角色將躍上夜空，結合震撼視覺的主題煙火與無人機秀，點亮整個澎湖灣。全島更同步設置《七龍珠Z》大型主題公仔與打卡點，讓整座島嶼化身為動漫迷的朝聖天堂。長汎假期此次也規劃了花火觀賞體驗，帶你卡位最震撼的觀賞視角，確保旅客能以最舒服的方式直擊煙火展演，享受這場熱血的夏日祭典！

除了長汎假期精心安排的團體行程，想安排自由行的旅人也可透過「立榮假期」官網快速搜尋最超值的澎湖「機+酒」組合，台北、台中、嘉義、台南、高雄皆可出發，三天兩夜最低只要3,846元起，也同步推出官網限定折扣，結帳時輸入折扣碼「PENJOY26」，即可立享單筆訂單95折優惠，限量200組，數量有限，敬請把握。此外，旅客凡是於官網訂購機加酒方案，上述的跳島秘境行程也可在預訂後一鍵加購，輕鬆打造最適合你的澎湖假期。

隸屬長榮集團，並以長榮集團企業文化與管理模式，打造全新旅遊品牌「長汎假期」。「長汎」的「長」意指長榮集團，而「汎」是Fun的諧音，致力開發優質的全球旅遊行程，讓每位貴賓擁有更活潑有趣的旅遊體驗。至今擁有積累20年以上專業旅遊規劃實力，服務項目含括全球旅遊、企業差旅、訂房及航空票務等，並於2025年榮獲國際金旅獎「3金2銀」五項大獎。

目斗嶼黑白燈塔與清澈大海完美同框，是旅客必訪的打卡熱點，也可以感受北方離島的寧靜氛圍。業者提供
目斗嶼黑白燈塔與清澈大海完美同框，是旅客必訪的打卡熱點，也可以感受北方離島的寧靜氛圍。業者提供

旅客划著SUP直抵鐵砧嶼，近距離感受玄武岩帶來的視覺震撼。（圖：蠔野人育樂）
旅客划著SUP直抵鐵砧嶼，近距離感受玄武岩帶來的視覺震撼。（圖：蠔野人育樂）

長榮集團 立榮航空 澎湖 花火節

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