中鋼開出5月盤價、熱冷軋每公噸再大漲1,200元 鋼市穩定向上

中工與寶佳集團經營權之爭再現關鍵轉折，商業法院最新裁定，中工董事會先前剔除董事候選人提名名單的作法涉有違法，須回復名單，為即將登場的股東會攻防投下變數。市場派隨即表態，將向法院聲請強制執行，要求中工恢復提名資格，戰局正式由公司內部爭議升高至司法與股權對決。

2026-04-15 15:24