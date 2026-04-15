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中鋼開出5月盤價、熱冷軋每公噸再大漲1,200元 鋼市穩定向上

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼5月盤價，熱冷軋每公噸再大漲1,200元，鋼市穩定向上。業者提供
中鋼5月盤價，熱冷軋每公噸再大漲1,200元，鋼市穩定向上。業者提供

中鋼（2002）15日開出5月盤價，大宗底材熱、冷軋每公噸再大漲1,200元，鋼市穩定向上。

中鋼表示，全球經濟穩定復甦，美國製造業維持擴張態勢，製造業供應鏈積極回補庫存；歐洲經濟受惠於通膨放緩與融資環境轉鬆，工業生產回穩；另中國大陸持續擴大財政支出，並強化振興內需政策，但是中東地緣政治衝突未歇，後續發展態勢仍將牽動全球經濟局勢。

國內部分，人工智慧科技應用持續強勁，伴隨傳統製造業外銷回暖，出口動能穩健向上，主計總處預測2026年台灣經濟成長率達7.71%，中長期展望看俏。

中鋼表示，世界鋼鐵協會worldsteel於4月14日公布最新需求預測，預估今年全球鋼鐵需求17.241億公噸、年增0.3%，明年需求將達17.62億公噸、年增2.2%，增加近3,800萬公噸，反映鋼鐵業已進入復甦周期。

時序邁入第2季傳統旺季，下游回補庫存需求持續強勁，市場基本面穩健回升，鋼市動能顯著向上。國際原油價格因中東戰事持續高掛，每桶在100美元附近，推升海運費與大宗原物料價格上揚，鐵礦砂行情站穩每公噸100美元至110美元區間，冶金煤價格上漲至230美元至240美元，煉鋼成本持續墊高，短期沒有下降趨勢。

中鋼表示，伴隨煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，美國Nucor鋼廠連續13周調漲售價，當地熱軋出廠行情創兩年新高，每公噸站上1,150美元。

歐洲因鋼廠減產與進口配額推動鋼價向上，每公噸突破820美元；亞洲鋼廠如寶鋼、越南和發等最新盤價續以漲盤開出，統計自年初以來，亞洲鋼廠熱冷軋產品國際報價累漲超過每公噸100美元至120美元，國內下游流通行情累計漲幅達3,500元至4,000元，國內外鋼市上漲動能持續強勁。

中鋼指出，長期重視用鋼產業鏈穩定發展與供需秩序，依最新成本結構與市場情勢審慎研議，穩步跟上國際鋼價與下游流通行情漲勢，合宜反映鋼廠成本，針對5月月盤採循序漸進方式調整，上下游共創榮景。

中鋼 中東 美國 美元 中國大陸

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