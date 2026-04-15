都更案量增5.2倍…民代：成效浮現仍有落差 籲強化誘因與區域平衡

新北市都更推動近年加速，市府指出自2019年以來申請案量成長5.2倍，審查時程也由平均3年縮短至約1.5年。不過藍綠議員均認為，整體成效雖有進展，但仍存在區域落差與制度瓶頸，呼籲市府進一步強化配套。

新北市議員劉美芳表示，都更案件量顯著成長，反映預審制度與行政流程簡化逐步發揮效果，提升審查效率，也讓住戶與實施者對都更更具信心，整體方向值得肯定。然而她指出，新北老舊建物數量為全國最多，耐震不足與海砂屋等高風險住宅，因住戶整合困難，更新進度仍偏緩；加上多數案件集中於商業價值較高區域，部分老舊社區如板橋浮洲等地誘因不足，「數字雖然好看，但市民對居住安全的急迫感依然存在」。

劉美芳建議，市府應從被動受理轉為主動推動，針對老舊社區成立專案機制，主動盤點建物條件並深入社區溝通，同時強化媒合與法律諮詢服務，協助民眾釐清都更與區段徵收差異，讓政策真正落實於基層。

新北市議員顏蔚慈則指出，新北都更推動確有進展，但成長幅度與過去基期偏低有關，與台北市相比仍有差距，整體推動速度仍待加快。她以三重、蘆洲等地為例，老舊住宅密集、地層條件較差，卻受容積率限制影響，導致建商投資意願不足、民眾信心不夠，進而影響都更進度。

顏蔚慈認為，市府除透過住都中心整合資源外，應依各區條件因地制宜提出更細緻的誘因與配套措施，並持續精進行政流程，避免冗長程序消磨民眾參與意願，才能真正提升都更推動成效。