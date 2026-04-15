溢泰：泰國持續擴廠 滿足東南亞及非紅供應鏈需求

台灣最大濾水器製造商溢泰實業集團執行長林于鈞指出，今年水資源事業營運可望成長，EPC統包工程等工業水事業群營運則可望明顯成長，今年整體營運較去年佳；泰國廠將再擴廠，滿足東南亞當地市場及非紅供應鏈需求。

林于鈞指出，除工業水事業群今年在中國的營收可望成長，更看好台灣市場民生用水、再生水的開發潛力，包括科學園區再生水的政府標案。

他表示，全球布局是溢泰的既定策略，在台灣、中國、美國、泰國等地都有據點；併購的美國子公司在北美車頂架市占率約3至4成，全球約10%；美國兩大品牌冰箱的濾心更是使用溢泰產品。溢泰2026年資本支出約新台幣10億元，與2025年相當。

美伊戰事處於停火談判期，國際原油價格維持高檔，林于鈞今天表示，塑料價格確實上漲，但因有庫存，且與客戶簽一年合約，目前影響不大。

溢泰將於21日舉辦上市前業績發表會，暫定每股承銷價85元。溢泰深耕水資源處理產業逾40年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，營運版圖橫跨歐洲、北美、東南亞、台灣及中國，為全球前5大淨水品牌代工，穩居台灣水資源產品出口市場龍頭地位，更獲美國國家衛生基金會（NSF）頒發「長期合作夥伴獎」，品質實力受國際肯定。

在傳統淨水產業長期面臨「門檻低、同質化高、核心技術外包」的結構性痛點下，溢泰選擇反其道而行。當業界多數業者仍將產品送往國外檢驗機構，溢泰斥資打造一座對標NSF國際最高水質標準的專業研發實驗室，配備口感分析儀（電子舌）、材料分析設備、微生物檢測站及爆破實驗室等高階設施，全面掌握從原料到成品的品質防線，將淨水技術從單純「過濾」推進到「材料科學、味覺工程與壓力安全驗證」的更高層次。

林于鈞表示，自主實驗室的價值在於大幅縮短研發週期，產品在設計階段即可進行精準的內部模擬測試，無需反覆送往國外檢驗。當企業擁有能與美國國家衛生基金會（NSF）實驗室直接溝通的機會時，便從被動接受規格轉為主動定義產品價值。

實驗室中的濾芯測試站更共有32處水質採樣測試產品過濾功能，相關研發設備已協助溢泰成功打入中國大型連鎖餐飲供應鏈；溢泰累積豐富的水質調校經驗，並以此技術優勢加大布局台灣超商與連鎖餐飲通路。

在產品布局上，溢泰旗下冰箱濾芯已通過多項測試標準及認證，與全球知名家電大廠穩定合作出貨。近年更積極切入商用淨水設備市場，目前已成功通過台灣知名連鎖早餐店龍頭的嚴格認證，逐漸放量出貨，並同步送樣參與主要便利超商及連鎖咖啡品牌的設備認證。