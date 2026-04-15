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中工經營權大戰升溫！寶佳提名遭剔除 商業法院裁定違法

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工與寶佳集團經營權之爭再現關鍵轉折，商業法院最新裁定，中工董事會先前剔除董事候選人提名名單的作法涉有違法，須回復名單。圖為佳峻委任律師葉建偉（左）及堡新委任律師林正疆。圖／堡新提供
中工與寶佳集團經營權之爭再現關鍵轉折，商業法院最新裁定，中工董事會先前剔除董事候選人提名名單的作法涉有違法，須回復名單。圖為佳峻委任律師葉建偉（左）及堡新委任律師林正疆。圖／堡新提供

中工與寶佳集團經營權之爭再現關鍵轉折，商業法院最新裁定，中工董事會先前剔除董事候選人提名名單的作法涉有違法，須回復名單，為即將登場的股東會攻防投下變數。市場派隨即表態，將向法院聲請強制執行，要求中工恢復提名資格，戰局正式由公司內部爭議升高至司法與股權對決。

本案起因於寶佳透過旗下堡新、佳峻等投資公司分別持股並提名董事，合計提出12席候選人。中工董事會則認定，相關法人屬「共同取得人」，不應分拆計算提名權，據此將名單全數剔除，引發市場派聲請假處分反制。

隨著商業法院裁定出爐，若後續強制執行成立，市場派提名名單可望全面回復，5月21日股東會將回歸最直接的股權實力對決，包括委託書徵求與持股動員，雙方正面交鋒態勢已定。

市場人士指出，本案關鍵在於「共同取得人」是否可拆分提名，牽動股東提名權認定與公司治理邊界，一旦法院立場確立，將對未來經營權攻防模式產生指標性影響。隨著司法戰線告一段落，中工與寶佳之爭正式進入股東會決戰倒數。

中工 經營權

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