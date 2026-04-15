聽新聞
0:00 / 0:00
桃園推可負擔住宅 崔媽媽基金會籲市府要扛住壓力
桃園市政府為落實居住正義，推低於市場價格的「可負擔住宅」，自治條例預計5月送議會審查。崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為政策立意甚好，但戶數太少不符經濟效益，也無法制衡一般市場炒作房價，呼籲市府要扛住壓力，才能讓政策長久。
呂秉怡表示，許多制度都是實務運作發現問題、修正方向才臻至完備，能預見桃園可負擔住宅會經歷此過程，這項政策很有挑戰性，最後一哩路也還有一段路要走，但期盼精進後的政策更好更完美。
呂秉怡也說，桃市府目前只宣布要推可負擔住宅，但沒說要推多少戶，會好奇市府有無具體期程與目標。戶數太少未達一定經濟規模，不僅政策推動不敷成本，也沒辦法制衡一般市場炒作房價情形。
另外，可負擔住宅回賣政府，避免流入一般市場的立意佳，但過去不乏好政策因民代、群眾或選票壓力轉向變質而讓住宅持有者獲益，變成另外一種不公義，因此市府能不能扛住壓力將是這項政策能不能長久的關鍵。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。