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桃園推可負擔住宅 崔媽媽基金會籲市府要扛住壓力

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府推可負擔住宅，崔媽媽基金會認同支持，但也呼籲市府扛住壓力貫徹執行，避免淪為另一種不公義（示意圖）。記者陳俊智／攝影
桃園市政府推可負擔住宅，崔媽媽基金會認同支持，但也呼籲市府扛住壓力貫徹執行，避免淪為另一種不公義（示意圖）。記者陳俊智／攝影

桃園市政府為落實居住正義，推低於市場價格的「可負擔住宅」，自治條例預計5月送議會審查。崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為政策立意甚好，但戶數太少不符經濟效益，也無法制衡一般市場炒作房價，呼籲市府要扛住壓力，才能讓政策長久。

呂秉怡表示，許多制度都是實務運作發現問題、修正方向才臻至完備，能預見桃園可負擔住宅會經歷此過程，這項政策很有挑戰性，最後一哩路也還有一段路要走，但期盼精進後的政策更好更完美。

呂秉怡也說，桃市府目前只宣布要推可負擔住宅，但沒說要推多少戶，會好奇市府有無具體期程與目標。戶數太少未達一定經濟規模，不僅政策推動不敷成本，也沒辦法制衡一般市場炒作房價情形。

另外，可負擔住宅回賣政府，避免流入一般市場的立意佳，但過去不乏好政策因民代、群眾或選票壓力轉向變質而讓住宅持有者獲益，變成另外一種不公義，因此市府能不能扛住壓力將是這項政策能不能長久的關鍵。

房價 桃園

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