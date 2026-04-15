新北中繼宅難貼近生活圈 民團建議多元安置提高意願

新北市推動都更中繼宅，作為更新期間住戶過渡安置機制，但民團指出，現行中繼宅多集中設置於特定區域，與住戶原生活圈落差大，恐影響入住意願，甚至降低政策效益，建議應結合包租代管等機制，提高安置彈性。

OURs都市改革組織秘書長彭揚凱表示，都更中繼宅的理想模式，應是在各行政區分散配置，讓住戶能就近安置，降低搬遷對生活、工作與就學的衝擊，尤其高齡者與身障者對原有社會網絡依賴度高，若需跨區搬遷，適應成本高，將影響其接受中繼宅的意願。

不過，他也坦言，從實務面來看，新北市地狹人稠，政府難以在各行政區都提供足夠中繼住宅，現行集中設置的做法，是在資源有限下的折衷方案。彭揚凱指出，目前都更中繼安置其實已有兩種主要方式，一是提供租金補貼，由住戶自行在原生活圈附近租屋；二是由市府提供中繼宅作為額外選項，並非強制入住。

針對中繼宅入住率偏低問題，彭揚凱直言，若政府持有住宅作為中繼用途，需長時間預留空間等待需求，將導致資源閒置與調度困難，「都更時程本身具有不確定性，中繼宅很容易出現控管與效率問題」。他認為，與其大量興建或保留中繼宅，不如強化市場機制運用。

他表示，一直以來他都建議市府應優先結合包租代管制度，由業者在都更案周邊協助尋找合適房源，讓住戶有更多元選擇，例如可選擇自行租屋、由包租代管媒合房源，或入住中繼宅，形成多軌並行的安置模式。此舉不僅可提高彈性，也有助於維持住戶原有生活圈。

彭揚凱指出，新北市近期已與租賃公會合作，引入包租代管資源，方向與其建議相符，但後續仍需觀察實際媒合成效。他強調，都更中繼安置關鍵不在於提供多少戶數，而是能否貼近住戶需求，「讓人願意搬，才是真正有效的中繼政策」。