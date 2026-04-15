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國際郵輪加碼來台 港務公司：璽寶郵輪2028年環島布局六大港口

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣郵輪產業國際戰略取得里程碑式進展，台灣港務公司指出，以極致奢華著稱的璽寶郵輪預計自2028年起，密集部署台灣航程。將採取「深度環島」模式，單一航程即串聯台灣多個港口，於2028年2月的航次中，將連續掛靠花蓮港、基隆港、臺中港、高雄港及安平港，並於2029年2月規劃澎湖馬公港的行程。

港務公司董事長周永輝指出，台灣具備得天獨厚的地理位置與多元的港口特色。他強調：「台灣不只是亞太航線的中繼站，更是具備高度文化吸引力的目的地。」透過他對於港口經營及觀光領域的專業，成功促成荷美郵輪持續在臺的掛靠港布局，更推動頂級精品品牌——璽寶郵輪開創性的「台灣全島」航程計畫。

周永暉的積極爭取下，以極致奢華著稱的璽寶郵輪預計自2028年起，將台灣規劃為重點部署目標，掛靠點遍布全台六大港口，展現「處處是驚喜」的旅遊深度：「國際門戶-基隆港」、「大山大海-花蓮港」、「人文藝術-臺中港」、「歷史古都-安平港」、「海港之美-高雄港」及「海島風情-澎湖港」。根據璽寶郵輪（Seabourn）目前的最新規劃，「璽寶安可號 (Seabourn Encore)」預計於 2028 至 2029 年間密集部署臺灣航程。璽寶郵輪將採取「深度環島」模式，單一航程即串聯台灣多個港口，於 2028 年 2 月的航次中，將連續掛靠花蓮港、基隆港、台中港、高雄港及安平港，並於2029年2月規劃澎湖馬公港的行程，帶領國際高端旅客深度體驗台灣各地的文化風景。

周永暉表示，本次赴美參展不僅是為了靠港航次的增加，更是台灣成功切入「全球高端客群」市場的關鍵。小型奢華郵輪的港口適應力高、旅客消費力驚人，對於臺灣推動高品質、深度文化旅遊具有指標性意義。

除了成功爭取璽寶郵輪與荷美郵輪的實質預報航次外，本次展會期間，周永暉亦率隊與全球多家指標性郵輪集團高層展開一對一商務洽談，積極拓寬臺灣郵輪市場版圖。會中，港務公司團隊向各大航商展示了台灣港口基礎建設的最新升級成果，並結合長榮、華航的代表針對「Fly-Cruise（飛航郵輪）」多元旅遊模式進行廣泛交流。許多國際航商對此展現出高度興趣，不僅探討將台灣納入亞洲航線規劃的潛力，更針對未來增加掛靠台灣港群，以及開發其他特色遊程提出具體構想。這些初步共識與商機皆已列入港務公司郵輪業務發展的重點項目，預期將為台灣帶來更多元的新興郵輪客源。

港務公司未來將持續與交通部觀光署及地方政府合作，透過國際展會、業者拜訪與港群建設升級、港埠費用減免誘因，以及加強與全球郵輪公司的互動與合作，擴大台灣在亞洲郵輪市場的能見度，並提升郵輪實際掛靠成果。

華航 周永暉 亞太

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