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科技人置產聚焦潛力區！繼竹市、竹北之後 竹東上演後發先至行情

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
忠泰建設揮軍竹東，端出百億地王個案，要卡位新竹下個爆發區。業者／提供
忠泰建設揮軍竹東，端出百億地王個案，要卡位新竹下個爆發區。業者／提供

受惠於竹科逾兆元產值與就業人口紅利，大新竹房市板塊正加速外溢。北部豪宅建商忠泰建設重磅宣布進軍竹東，點燃新竹、竹北、竹東「三核鼎立」的全新戰火。市場觀察到，不少風向敏銳的竹科客群，看準竹東相對低基期的優勢與開發爆發力，提前押寶潛力區「後發先至」的翻轉商機。

竹東為新竹縣第二大人口密集區，與新竹市、竹北市並列三大行政核心，便捷串聯新竹科學園區與竹北高鐵站。在台68線、國道3號與122縣道等交通路網加持下，竹東憑藉高效通勤、合理房價，承接不少外溢買盤。隨著工研院斥資近40億元打造的「先進半導體研發基地」啟動開工，包含新竹科學園區三期計畫有新進程，更進一步定調大新竹未來發展重心，正往竹東板塊位移。

市調指出，忠泰集團從豪宅、生活開發、商場、美術館一路跨足頂規商辦，開發所到之處不僅是發現區域價值，更擅長以設計美學，創造具備高度保值與稀缺性的作品。例如開創大直水岸豪宅先河的「輕井澤」；傳奇設計師打造全球唯一的「忠泰老佛爺」；以及延攬國際級大師量身訂做的系列商辦：忠泰世界廣場、忠泰大華企業廣場，皆是市場高度認可的指標之作。隨著忠泰首度布局新竹的消息一出，不僅引發在地民眾及竹科人高度關注，也在業界與高資產族群間掀起熱烈討論。

「忠泰竹東新案」位在緊鄰竹東舊市區的台泥重劃區內，與中藝重劃區相連接，兩重劃區合計約有6.4萬坪的全新完整街廓，由台泥親子公園與竹東公園綿延的廣闊綠帶串聯。區內重大建設包含：竹東客家文化大禾埕、竹東綜合行政中心、竹東轉運站、圖書館…等陸續完工落成，嶄新城區將取代舊市區成為「竹東新市政核心區」，同時結合觀光量能，打造大新竹旅遊新樞紐，竹東價值正在重塑。

忠泰建設這次揮軍跨「竹」，取得台泥重劃區兩塊用地共6,500坪，看中的就是竹東新市政核心區的發展潛能，與全台精華區塊難以複製的廣大腹地，同時，這也是竹東單一開發案最大面積的「地王」案。全案將分為二期開發，合計總銷金額達130億元。第一期為2-3房的純住宅社區，總戶數320戶，預計今年公開。

住展雜誌發言人陳炳辰分析指出，新竹市東區與竹北高鐵特區的高房價與交通瓶頸，正促使科技買盤啟動新一波重布局。在當前房貸緊箍尚未解除的情況下，具有區域發展性、建商品牌力、總價控制內的產品，預期可激起詢問與關注熱度，更有機會引入跨區購買的客層。

新竹縣 豪宅 竹科

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