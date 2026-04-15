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2026 LEXUS 車主保留席 母親節摘星饗宴「A」限額開搶

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Lexus推出母親節摘星保留席「A」，邀請車主蒞臨米其林二星餐廳「A」。業者提供
Lexus推出母親節摘星保留席「A」，邀請車主蒞臨米其林二星餐廳「A」。業者提供

和泰汽車集團代理的Lexus在溫馨五月，推出母親節摘星保留席「A」，邀請車主蒞臨米其林二星餐廳「A」，共度一場融合匠藝與情感的星級饗宴。

和泰集團表示，「A」於2023年開幕，2024年即摘下一星，並於2025年晉升二星肯定，以鮮明的法式當代料理風格與精湛廚藝，迅速躍升為台北Fine Dining指標之一。

本次母親節摘星饗宴，Lexus特別為車主規劃完整「當季晚間菜單（Seasonal Menu）」與Premium餐酒搭配，無論午間或晚間皆提供一致的頂級餐飲體驗。

主餐以春季限定「澳洲和羊」為創作核心，並提供客製化選項，包含主餐升級為美國PRIME牛小排或調整為其他肉品，滿足不同飲食需求。

Lexus特別為車主保留母親節周末珍稀席位，2026年4月17日(五)上午10：00開放車主於LEXUS TAIWAN LINE官方帳號線上預訂，透過「探索LEXUS - 精選內容」專區查看更多餐廳介紹及美饌內容，並點選預約訂席。活動席次有限，訂完為。

「A」由主廚黃以倫領軍，以深厚法式料理技法為基礎，融合亞洲風土與當令食材，透過精準火候與層次堆疊，打造出兼具創意與細膩的當代餐桌語言。主廚曾師承Justin Quek與Yannick Alléno，並融入北歐料理語彙，將國際視野轉化為風格鮮明的料理表現，使每一道菜餚皆展現對風味、比例與美感的極致講究。

餐廳空間以純淨白色為主調，結合花卉與藝術畫作點綴，透過光影與留白，營造如藝廊般的沉浸式用餐體驗。從空間氛圍、料理節奏到服務細節，皆圍繞「悉心款待」與「情感」展開，呼應Lexus一貫的待客之道，以細膩入微的心意，讓車主於重要時刻，與摯愛共享值得珍藏的優雅時光。

Lexus致力為車主打造尊榮且多元的Experience Amazing精采生活，透過提供旅遊、美食、藝文、音樂等多元活動，將豪華移動所代表的精緻工藝、沉穩優雅與貼心體驗延伸至車主生活的每一處細節。此次「A」摘星保留席將Fine Dining的精緻款待轉化為母親節的重要儀式，讓每一位車主能在優雅氛圍中，細膩傳遞最真摯的感謝。

澳洲 車主 Lexus

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