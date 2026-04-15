中鼎科技造水獲國際高科大廠肯定 再奪南科再生水廠擴建案

中鼎（9933）14日公告，獲得國際高科大廠肯定，承攬「南科再生水廠擴建案」，該案採投資、設計、興建、營運（DBOO）一條龍模式打造，操作營運期為20年。

中鼎表示，自該廠首期即全程參與投資、興建及操作營運，不僅開創將工業廢水回用至半導體製程的全球重大里程碑，更透過本擴建案的執行，進一步強化產業供水韌性，達成環境與經濟雙贏，持續助力政府落實多元水源開發與淨零排放目標。

中鼎表示，透過此商業模式，不僅能有效減輕客戶初期投資負擔，更讓客戶得以購買服務的方式，獲得客製且穩定的再生水，顯著減少自來水的使用。本案的開創性，來自結合 AI 智能與綠能的「綠色工程」優勢，導入工研院研發的「高級生物處理程序（BioNET）」，優化水質並達成節能減廢；同時運用中鼎自行研發的智慧水務管理系統與數位化監測，以 AI 智慧科技精準提升再生水回收率及純度，落實低碳造水。

中鼎董事長楊宗興表示，隨著全球永續轉型及極端氣候挑戰，穩定且高品質的「水資源服務」已成為各界維繫營運韌性的剛性需求。中鼎憑藉南科案「再生水穩定回用至製程端」的領先技術與實績，除將此成功模式發展為可複製的「全球高科綠色供水方案」，積極布局國際高科技聚落；更將此技術輸出至各個產業，提供客製化解決方案，協助客戶化廢水為資源，攜手創造產業及技術發展的多贏局面。

楊宗興表示，因應全球 AI 算力需求引發的高科建廠熱潮，中鼎深厚的國際統包實力與高科供應鏈實績，能為廠商提供全球擴廠所需的電力與水處理基建。

尤其在 AI 發展極度依賴穩定能源的趨勢下，中鼎全台燃氣電廠 70% 的建廠市占優勢，已成為能源轉型不可或缺的關鍵基建提供者；同時，結合 40 年來在水務與零廢領域累積的深厚實績，中鼎將進一步整合 AI 智慧化管理技術，積極布局綠色算力中心等永續設施，以跨領域整合實力協助全球客戶開發多元循環資源，在強化產業永續韌性的同時，實踐地球永續。