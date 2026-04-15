快訊

空襲前後全被看光！外媒：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

Booking.com傳資安事件！官方認部分訂單資料外洩 緊急重設PIN碼

幾萬元就能買走機密？馬文君揭共諜滲透國軍「價格表」

聽新聞
0:00 / 0:00

中鼎再奪南科再生水廠擴建案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎科技造水獲國際高科大廠肯定，再奪南科再生水廠擴建案。圖／中鼎提供
中鼎科技造水獲國際高科大廠肯定，再奪南科再生水廠擴建案。圖／中鼎提供

國內最大統包工程承攬商CTCI中鼎，自許為「地球永續的把關者」，憑藉領先業界的「綠色工程」專業與科技造水實力，再度獲得國際高科大廠肯定，承攬「南科再生水廠擴建案」。中鼎自該廠首期即全程參與投資、興建及操作營運，不僅開創將工業廢水回用至半導體製程的全球重大里程碑，更透過本擴建案的執行，進一步強化產業供水韌性，達成環境與經濟雙贏，持續助力政府落實多元水源開發與淨零排放目標。

中鼎表示，本擴建案，採投資、設計、興建、營運（DBOO）一條龍模式打造，操作營運期為20年。透過此商業模式，不僅能有效減輕客戶初期投資負擔，更讓客戶得以購買服務的方式，獲得客製且穩定的再生水，顯著減少自來水的使用。本案的開創性，來自結合 AI 智能與綠能的「綠色工程」優勢，導入工研院研發的「高級生物處理程序（BioNET）」，優化水質並達成節能減廢；同時運用中鼎自行研發的智慧水務管理系統與數位化監測，以 AI 智慧科技精準提升再生水回收率及純度，落實低碳造水。

中鼎董事長楊宗興表示：隨著全球永續轉型及極端氣候挑戰，穩定且高品質的「水資源服務」已成為各界維繫營運韌性的剛性需求。中鼎憑藉南科案「再生水穩定回用至製程端」的領先技術與實績，除將此成功模式發展為可複製的「全球高科綠色供水方案」，積極布局國際高科技聚落；更將此技術輸出至各個產業，提供客製化解決方案，協助客戶化廢水為資源，攜手創造產業及技術發展的多贏局面。

因應全球 AI 算力需求引發的高科建廠熱潮，中鼎深厚的國際統包實力與高科供應鏈實績，能為廠商提供全球擴廠所需的電力與水處理基建。尤其在 AI 發展極度依賴穩定能源的趨勢下，中鼎全台燃氣電廠 70% 的建廠市占優勢，已成為能源轉型不可或缺的關鍵基建提供者；同時，結合 40 年來在水務與零廢領域累積的深厚實績，中鼎將進一步整合 AI 智慧化管理技術，積極布局綠色算力中心等永續設施，以跨領域整合實力協助全球客戶開發多元循環資源，在強化產業永續韌性的同時，實踐地球永續。

工研院 淨零 南科

延伸閱讀

中鼎私募案、台達電成最大咖應募人 中鼎股價強鎖漲停

中鼎聯手台達電、台聚、大亞 搶占全球AI、淨零與中東重建兆元商機

中鼎私募4509.9萬股 台達電台聚大亞參與認股

研華前進智慧移動展 秀強固型車載 Edge AI 落地到規模化應用

相關新聞

桃園推可負擔住宅條例強制建商低價賣屋 民代憂恐違憲購買意願低

桃園市政會議今天通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案，預計最快本周五送市議會審議。藍綠議員肯定政策立意良善，但也憂心以地方自治條例限制人民財產處分權，恐有違憲爭議，此外轉售受限也可能影響購買意願，效果有待觀察。

NISSAN SAKURA 熱銷接單 挑戰1千張

NISSAN3月分以SAKURA為主題，升級全新KICKS & SENTRA SAKURA，並同步推出兼具日系質感與感性訴求的全新廣告影片，迅速獲得消費者認同與市場支持，KICKS及SENTRA SAKURA訂單累計突破800張，挑戰月銷售千張。

預售市場交易急凍 這兩縣市價格跌了

央行實施第七波選擇性信用管後，去年預售市場交易量大衰退，但價格仍居高不下。永慶房產集團彙整2025年七都預售住宅交易總價中位數，七都預售住宅縱使交易量下跌四成至八成，多數都會區預售住宅交易總價仍然持續向上攀升，其中又以台南市漲幅達11.7%，漲幅最大。

中工經營權大戰 商業法院裁定中工違法剔除提名

中工與寶佳集團經營權之爭再現關鍵轉折，商業法院最新裁定，中工董事會先前剔除董事候選人提名名單的作法涉有違法，須回復名單，為即將登場的股東會攻防投下變數。市場派隨即表態，將向法院聲請強制執行，要求中工恢復提名資格，戰局正式由公司內部爭議升高至司法與股權對決。

桃園推可負擔住宅 崔媽媽基金會籲市府要扛住壓力

桃園市政府為落實居住正義，推低於市場價格的「可負擔住宅」，自治條例預計5月送議會審查。崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為政策立意甚好，但戶數太少不符經濟效益，也無法制衡一般市場炒作房價，呼籲市府要扛住壓力，才能讓政策長久。

國際郵輪加碼來台 港務公司：璽寶郵輪2028年環島布局六大港口

台灣郵輪產業國際戰略取得里程碑式進展，台灣港務公司指出，以極致奢華著稱的璽寶郵輪預計自2028年起，密集部署台灣航程。將採取「深度環島」模式，單一航程即串聯台灣多個港口，於2028年2月的航次中，將連續掛靠花蓮港、基隆港、臺中港、高雄港及安平港，並於2029年2月規劃澎湖馬公港的行程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。