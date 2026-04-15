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NISSAN SAKURA 熱銷接單 挑戰1千張

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
裕日車副總李昌益NISSAN今15日特別再推出全新豪華休旅X-TRAIL SAKURA，初綻版超值優惠價94.9萬元起。黃淑惠攝
裕日車副總李昌益NISSAN今15日特別再推出全新豪華休旅X-TRAIL SAKURA，初綻版超值優惠價94.9萬元起。黃淑惠攝

NISSAN3月分以SAKURA為主題，升級全新KICKS & SENTRA SAKURA，並同步推出兼具日系質感與感性訴求的全新廣告影片，迅速獲得消費者認同與市場支持，KICKS及SENTRA SAKURA訂單累計突破800張，挑戰月銷售千張。

裕日車總經理姚振祥NISSAN落實「感動﹡源自細節」品牌精神，推出SAKURA主題，打造完美舒適駕乘體驗，有信心今年銷售跟去年差不多，如果經濟景氣表現不錯，還能更好。

NISSAN延續貼近消費者心理與生活需求的概念，15日特別再推出全新豪華休旅X-TRAIL SAKURA，初綻版超值優惠價94.9萬元起，盛綻版與極綻版分別升級TAKUMI匠人訂製皮革座椅及雙前座通風座椅，營造四季皆宜的舒適駕乘體感；另可以優惠價4萬元升級價值7萬元「極綻PLUS套件」，包含ONORI御乘電動踏板及全車運動化空力套件，同時提升用車便利性與個性化需求，本月購車再享首年低月付5,888元優惠分期專案及4萬元配件金，輕鬆入主日系精緻豪華休旅，與摯愛家人共同創造每一段人生旅程。

X-TRAIL SAKURA重新定義豪華休旅級距，盛綻版即升級TAKUMI匠人訂製皮革座椅，提供駕駛與乘客溫潤細緻的乘坐感，極綻版再升級雙前座通風座椅，具備吸風式循環與三段式風量調節功能，在各種季節與環境皆能維持舒適體感；全車以高水準NVH靜音工程打造，前擋風玻璃及雙前座皆使用雙層隔音玻璃，車內雙手可及之處大量以軟皮質及木紋材質包覆，營造靜謐舒適的車室空間，搭配BOSE Premium Sound System音響系統，移動中亦可恣意享受高質感聽覺饗宴。

動力方面，X-TRAIL SAKURA搭載12V輕油電動力系統及日產獨家動力心臟1.5T VC-TURBO可變壓縮比引擎，同時具備高性能輸出與節能表現，提供204 PS最大馬力與16km/L平均油耗，帶給車主順暢、輕鬆又有效率的完美駕馭體驗。在安全性部分，X-TRAIL SAKURA具備高水準主被動車輛安全，除搭載Level 2輔助駕駛等級的ProPILOT智行安全系統，以及獨家PFCW超視距車輛追撞警示，更以航太級高剛性鋼材打造ZONE BODY安全車體，搭配全車鋁合金門板與懸吊系統，創造出精準的操控指向性與穩定的車身動態，提供穩定且安心的駕馭感受。

裕日車總經理姚振祥NISSAN以SAKURA為主題，升級全新KICKS & SENTRA SAKURA銷售傳佳音。黃淑惠攝
裕日車總經理姚振祥NISSAN以SAKURA為主題，升級全新KICKS & SENTRA SAKURA銷售傳佳音。黃淑惠攝

NISSAN SAKURA熱銷接單超過800張，豪華休旅X-TRAIL SAKURA 94.9萬元起。黃淑惠攝
NISSAN SAKURA熱銷接單超過800張，豪華休旅X-TRAIL SAKURA 94.9萬元起。黃淑惠攝

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