桃園推可負擔住宅條例強制建商低價賣屋 民代憂恐違憲購買意願低

桃園市政會議今天通過「桃園市可負擔住宅興辦管理自治條例」草案，預計最快本周五送市議會審議。藍綠議員肯定政策立意良善，但也憂心以地方自治條例限制人民財產處分權，恐有違憲爭議，此外轉售受限也可能影響購買意願，效果有待觀察。

都發局表示，未來市府將透過自治條例，要求建商以容積提升方式強制捐建可負擔住宅，再以低於市價的價格出售給25歲以上未滿45歲、設籍桃園的婚育家庭。承購後以信託登記管理，不得出租或轉讓，再出售價格以原承購價為上限，確保房屋不流入自由市場遭炒作。

國民黨議員徐其萬肯定該制度以「家庭可負擔能力」為核心，透過專業價格評定機制合理訂定房價，使購屋家庭每月房貸負擔控制在可承受範圍，有效減輕年輕世代購屋壓力，具體落實居住正義理念。

國民黨議員黃敬平則認為，可負擔住宅的政策核心在於限制買賣和政府優先購回，但對不動產處分權做出限制，形同將「物權」債權化，以地方自治條例的法律位階挑戰憲法財產權保障，是否牴觸憲法第23條對人民自由權利的限制規定，恐有違憲爭議，未來若出現送憲法法庭或行政訴訟的情況，訟源勢必增加。

黃敬平也說，雖政策立意良善，能獲得年輕族群支持，但這項制度「太勇敢」，除非全台各縣市共同響應，否則應由中央政府出面立法，或召集地方共商法規面問題，才能緩解合憲性疑慮。

民進黨議員許家睿指出，市府推動可負擔住宅的政策理念值得肯定，但購屋者後續轉售換屋、增值空間都受契約限制，如何提高購買意願是一大課題。此外，政府提供容積獎勵、建商回饋住宅，但政策能取得的戶數有限，相較社會住宅所能服務的對象數量較少，且平價住房資源移轉不易，能否真正平抑房價、服務廣大住房需求者，仍有待觀察。