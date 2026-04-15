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板橋老屋最多卻無中繼宅 民團、議員籲提升彈性可近性

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北三重都更中繼宅有35戶。記者葉德正／攝影
新北三重都更中繼宅有35戶。記者葉德正／攝影

新北市推動都市更新，中繼住宅作為過渡安置機制逐步成形，但民團與民代指出，現行中繼宅多集中設置，與住戶原有生活圈落差大，恐影響搬遷意願與都更推動。城鄉局則回應，將透過多元方式補足房源，並檢討板橋地區設置可能性。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡表示，高齡者與身障者對原有生活圈與社會網絡依賴程度高，若中繼宅距離過遠，容易產生適應困難，甚至降低搬遷意願。她引述國外研究指出，長者搬遷後平均需約1.7年適應新環境，顯示中繼安置不只是居住問題，更涉及生活支持與社會連結。她建議，除興建實體中繼宅外，也應結合包租代管等機制，增加房源彈性，讓住戶能就近安置。

新北市議員山田摩衣也指出，新北50年以上老屋高達18萬間，其中板橋區就有3萬8513間，為全市最多，但目前中繼宅僅設於新莊、三重、土城等地，板橋卻未納入規畫，與都更熱區需求明顯落差。她認為，若設點失衡，將影響實際使用效益，要求市府於2027年達成400戶目標時，應納入板橋需求，確保弱勢居住權益。

城鄉局表示，都更中繼宅目前以短期安置弱勢為主，對象包含都更案內65歲以上長者、55歲以上原住民長者、下肢障礙者、身心障礙者雙老家庭及海砂屋原住戶。除新莊立言、中環基地外，三重、土城等地中繼宅正進行裝修，合計提供86戶，將分階段開放申請；未來並透過公益設施捐贈與都更分回住宅擴充量能，預計116年達400戶，並視需求滾動調整資格。

都更處事業科科長林瑜芳指出，中繼宅多來自容積獎勵捐贈或都更分回，由新北住都中心統一管理，目前入住率約16%，主因部分住戶考量地點與生活便利性，傾向留在原生活圈周邊租屋。市府也與租賃公會合作，引入包租代管資源作為補充管道；而針對板橋未設中繼宅的部分，局長黃國峰表示，短期將盤點既有社宅釋出使用，長期則持續尋覓基地分階段推動。

都更 新北 板橋

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