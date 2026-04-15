港都百貨業上半年最大盛事、漢神百貨開店慶將於16日盛大登場，今年以「璀璨盛放」為主題，結合繽紛花卉與法式浪漫意象，邀請消費者在購物的同時，也能沉浸於精緻優雅的氛圍中。

漢神百貨表示，開店慶將於4/16(四)~5/10(日)登場，為了提供南臺灣頂級消費者的高端服務，1F美妝保養專櫃進行全面升級，法國頂級品牌CHANEL Beauty全新開幕；頂級香氛指標DIOR香氛世家也全新進駐，完整呈現DIOR的高訂時尚精神與生活儀式感，消費還享滿額花禮一束。

另外，除了持續強化品牌陣容，漢神百貨更攜手國際知名品牌設立pop-up store，包含來自比利時的高級皮革奢侈品牌DELVAUX也將於4/16(四)~4/19(日)及5/7(四)~5/10(日)，在4F第二貴賓廳獨家快閃，並帶來漢神百貨獨家商品Brillant Tempo S 西瓜紅，以百年工藝傳承與活潑的色彩張力，為收藏家提供難得的珍藏機會。

由全球最佳法式甜藝大師Pierre Hermé創立、獲得世界50最佳餐廳殊榮的法國頂級甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS，呈現細緻法式工藝的品牌期間限定店，在B1F與港都的饕客們相見歡，4月中旬也將同步推出Winnie the Pooh小熊維尼100周年系列。

優惠回饋方面，漢神百貨也祭出極具吸引力的超有感回饋，4/16(四)~4/19(日)及5/7(四)~5/10(日)，消費者持同一信用卡並搭配漢神 Plus APP，全館(不含精品/名品/化妝品)滿6,000元送300元，單筆滿8,000元再加贈100元；精品滿2萬元送1,000元，名品與珠寶滿1萬元送500元；4/16(四)~4/19(日)首四日珠寶單筆滿5萬元再加碼贈1,000元；5F、6F指定專櫃更推出10%回饋，滿6,000送600元。

此外，全館單筆消費滿20萬、50萬及100萬，還可加贈acerpure的一系列實用小家電，讓母親節送禮需求回饋更有感。

今年首度規劃創新回饋活動，全館消費滿1萬可兌換100元麵包券、3萬可兌換300元餐飲券、6萬可兌換1,200元的家用服飾券及10萬可兌換500元全館券+500元化妝品券，共1,000元特別券。

並推出浪漫旅程總抽獎，當日全館消費滿2,000元即可參加抽獎，獎項包含高雄漢來飯店、瑞穗天合國際觀光酒店住宿券等多項大獎。2026年漢神百貨開店慶以更豐富的優惠內容與多元活動，從購物回饋到生活提案全面升級，邀請消費者在春日花開之際，一同感受璀璨盛放的法式浪漫魅力。

高雄百貨業上半年最大盛事、漢神百貨開店慶16日盛大登場。漢神提供