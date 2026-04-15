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中鋼獲世界鋼協「永續發展優勝企業」 展現國際級 ESG 實力

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼第三度榮獲worldsteel授予「永續發展優勝企業」最高榮譽獎項，與國際鋼廠並駕齊驅，同列為全球先進永續鋼廠。中鋼提供
中鋼第三度榮獲worldsteel授予「永續發展優勝企業」最高榮譽獎項，與國際鋼廠並駕齊驅，同列為全球先進永續鋼廠。中鋼提供

中鋼（2002）第三度獲得世界鋼鐵協會「2026年永續發展優勝企業」，展現國際級ESG永續實力。

為肯定全球鋼鐵企業於經濟、環境、社會等ESG面向創造永續發展價值，世界鋼鐵協會公布2026年「永續發展優勝企業」（Steel Sustainability Champions）評選結果，中鋼繼2019年及2024年得獎後，第三度榮獲worldsteel授予此最高榮譽獎項，顯示中鋼在氣候行動、ESG治理及資訊揭露透明度的卓越表現榮受worldsteel高度讚賞，與ArcelorMittal、EMSTEEL、HYUNDAI Steel等國際鋼廠並駕齊驅，同列全球先進永續鋼廠。

世界鋼鐵協會「永續發展優勝企業」評選，被視為全球鋼鐵業最高級別的永續評比，會員企業須通過三項嚴格條件方可獲此殊榮。

首先在「承諾與行動」面向，企業須落實永續發展憲章中9項準則及20項永續標準並完成簽署；其次在「數據量測」面向，企業需提報完整鋼鐵生產生命週期清單；最後在「卓越表現」面向，企業須入圍worldsteel舉辦之Steelie Awards或榮獲安全與職業健康卓越成就獎。

面對2050年碳中和艱鉅挑戰，統計2018年至2025年期間，中鋼累積完成1,459件減碳方案，年減碳量達158.7萬公噸，2025年較2018年減幅7.18%，完成短期減碳7%目標，並持續儲備碳中和路徑所需的技術能量，朝中、長程減碳目標穩健前行。

為迎接AI興起浪潮，中鋼於2023年將原有的「產銷智能化委員會」改為「數位轉型推動小組」，在公司良好的資訊化、自動化、線上化之數位能力基礎上，在營運、生產及設備等3大領域加速導入利用物聯網（IoT）、巨量資料（Big Data）、人工智慧（AI）等先進數位科技。其中，中鋼引進數位雙生技術，結合物理建模、虛擬感測與AI技術建置高爐佈料與轉爐出鋼製程等模型，讓生產過程同步反應關鍵數據的虛擬量測，也順利入圍worldsteel Steelie Awards獎項。

中鋼致力ESG永續經營及資訊透明度的成果，不僅深獲worldsteel高度肯定，也發揮「價值共創」精神，投入上下游產業夥伴整合工作，帶動國內用鋼產業升級。

舉例來說，中鋼已成功開發出0.10mm超薄電磁鋼材，再搭配所研發的自黏塗膜技術，積極展開國內馬達、減速機等動力系統業者串聯工作。展望未來，中鋼不僅持續推動數位及低碳轉型，更將視野延伸到產業鏈的價值重塑，引領下游供應鏈共同轉型，為台灣產業永續發展貢獻心力。

中鋼 減碳

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