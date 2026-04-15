溢泰實業轉上市 每股承銷價85元

溢泰實業（7818）預計5月中旬由登錄興櫃轉掛牌上市，暫定每股承銷價85元。該公司深耕水資源處理產業逾40年，業務涵蓋家用淨水、商用淨水及工業水處理，營運版圖橫跨歐洲、北美、東南亞、台灣及中國，為全球前五大淨水品牌代工，穩居台灣水資源產品出口市場龍頭地位。

在傳統淨水產業長期面臨「門檻低、同質化高、核心技術外包」的結構性痛點下，溢泰選擇反其道而行。當業界多數業者仍將產品送往國外檢驗機構，溢泰斥資打造一座對標NSF國際最高水質標準的專業研發實驗室，配備口感分析儀（電子舌）、材料分析設備、微生物檢測站及爆破實驗室等高階設施。從碳棒核心材料的孔徑分佈與比表面積分析、濾芯長期使用後的微生物安全驗證，到濾瓶承受水錘效應的極限壓力測試，全面掌握從原料到成品的品質防線，將淨水技術從單純「過濾」推進到「材料科學、味覺工程與壓力安全驗證」的更高層次。

溢泰執行長林于鈞表示，自主實驗室的價值在於大幅縮短研發週期，產品在設計階段即可進行精準的內部模擬測試，無需反覆送往國外檢驗。當企業擁有能與NSF實驗室直接溝通的機會時，便從被動接受規格轉為主動定義產品價值。

其中，口感分析儀能透過電化學感測器，精準數據化水的苦味、澀味、鮮味及甜味，針對不同地區水質調配最佳「黃金口感比例」；實驗室中的濾芯測試站更共有32處水質採樣測試產品過濾功能，讓客戶安心；相關研發設備已協助溢泰成功打入中國大型連鎖餐飲供應鏈。業界普遍認為咖啡與茶飲中水的比例高達九成以上，水質直接左右萃取率與最終風味，溢泰累積豐富的水質調校經驗，並以此技術優勢加大布局台灣超商與連鎖餐飲通路。

在產品佈局上，溢泰旗下冰箱濾芯已通過NSF 42、53及401等多項測試標準並取得認證，與全球知名家電大廠穩定合作出貨。近年更積極切入商用淨水設備市場，其系統能精準控制水質硬度與礦物質比例，有效降低結垢風險、延長設備使用年限，目前已成功通過台灣知名連鎖早餐店龍頭的嚴格認證，逐漸放量出貨，並同步送樣參與主要便利超商及連鎖咖啡品牌的設備認證。

在全球淨水市場持續擴張趨勢下，根據Mordor Intelligence調查資料指出，全球淨水器市場規模2025年預估達346億美元，2030年將成長至501.4億美元，年複合成長率約7.7%，其中亞太地區市占率超過四成，仍是最大市場。另據Grand View Research統計，全球終端飲水處理系統市場2024年規模約319億美元，預估2030年將達535.6億美元，2025年至2030年CAGR達9.2%；入戶端水處理系統市場2024年約101.7億美元，2030年上看134.2億美元，顯示家用、商用與整體場域型淨水需求同步擴大。

法人表示，溢泰已從傳統代工製造轉型為技術驅動的水處理解決方案供應商，憑藉對標國際最高標準的自主研發實力、橫跨五大洲的生產基地佈局，以及從家用、商用到工業水處理的完整產品線，可望在淨水產業長期成長趨勢中持續擴大營運動能，後續表現值得期待。