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白等了？五都新屋總價仍在漲 台南一戶多145萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹預售房價過去漲幅相當猛烈，然而當房市買氣出現反轉時，房價也出現明顯修正，總價中位數跌幅達8.2%。房市示意圖／永慶房屋提供
新竹預售房價過去漲幅相當猛烈，然而當房市買氣出現反轉時，房價也出現明顯修正，總價中位數跌幅達8.2%。房市示意圖／永慶房屋提供

2025年全台預售屋交易大幅衰退，但價格仍居高不下。永慶房產集團彙整七大都會區預售屋總價中位數，除桃竹外，其餘五都預售住宅交易總價仍然持續向上攀升，其中又以台南市漲幅達11.7%，漲幅最大。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，台南2025在房貸緊縮政策下，預售市場走向個案表現，享有建設利多的建案房價仍在高位，因此儘管交易量萎縮71%，總價中位數為1,385萬元，較2024年增加145萬元，漲幅達11.7%，

台北市預售總價中位數較前一年增加234萬元，年增幅達6.8%，相當於晚一年購屋要多花一筆平面車位的價格。

陳金萍分析，台北市可建築土地稀缺、開發成本高，預售推案量體較小，使市場因稀缺性與核心區抗跌特性而具備價格支撐。台北市交易量減少38%，在七都之中相對較小，顯示剛性需求仍穩定存在，是預售總價中位數持續上升的原因。

七大都會區中只有桃園市與新竹縣市預售住宅總價中位數呈現下跌，其中新竹縣市2025年預售住宅總價中位數為1,780萬元，較2024年減少160萬元，總價中位數跌幅達8.2%，是七都預售住宅總價下修幅度最大的都會區。

陳金萍指出，近年新竹縣市預售屋市場在竹科受惠全球半導體需求熱潮中快速成長，預售住宅價格追上新北市。

在央行實施第七波信用管制以後，消費者態度也轉趨謹慎不再輕易追價，新竹縣市預售住宅交易量明顯減少，交易量年減80%。加上歷年預售住宅價格漲幅過大，2025年房價基期已明顯超過購屋族負擔，購屋總價中位數向下調整8.2%，新竹縣市預售住宅價格顯著向下修正。

陳金萍補充，儘管2025年預售住宅交易量大幅減少，具有地段或品牌優勢的建案仍有一定的交易量，尤其是新北市總價2,000萬元內，或是桃園、台南、高雄總價1,500萬元內的住宅，仍具備較強的去化能力。

她表示，2025年預售住宅建案除了地段或品牌因素表現較佳之外，過去漲幅較大、機能尚未到位的區域，在貸款緊縮與未來新屋交屋潮的壓力下，缺乏剛需買氣支撐，交易量已明顯大幅下修，議價空間將有機會擴大。

七都預售住宅總價中位數變化。資料來源／永慶房屋
七都預售住宅總價中位數變化。資料來源／永慶房屋

高雄 桃園 竹科

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